السائق الياباني تاكوما آوكي ينضم إلى بطولة جاكوار “I-PACE eTROPHY”

دبي-انضم تاكوما آوكي، سائق سباقات الدراجات السابق في بطولة “سوبربايك” و”موتو جي بي”، إلى بطولة جاكوار I-PACE eTROPHY مع فريق “يوكوهاما تشالينج”، وسيدخل سائق السباقات الياباني التاريخ كأول شخص مقعد ينافس في سباق سيارات كهربائية دولي ابتداءً من الجولة الثالثة في مدينة ميكسيكو يوم 15 شباط (فبراير).

وأصيب آكوي بشلل سفلي بعد حادث تعرض له عام 1998، وذلك بعد عام من تحقيقه المركز الخامس مع هوندا في فئة 500GP. ومنذ ذلك الحين، ظل آكوي على اتصال برياضات المحركات ونافس بنجاح في المركبات بأربع عجلات المعدلة خصيصاً له في رالي داكار في 2009 ورالي آسيا الدولي 2016.

ونافس مؤخراً في “كأس لو مان” من “ميشلان” في 2019 ضمن فئة LMP3، وسباق “لا فيليير فريديريك سوسيه” فئة SRT41 ضمن منافسة “الطريق إلى لو مان 2019″، وهو جزء من الأنشطة الداعمة لفعالية “لو مان 24 ساعة” لعام 2019.

وضمن أول تجاربه في سباقات السيارات الكهربائية، يقود تاكوما سيارة جاكوار I-PACE eTROPHY المعدلة خصيصاً له، حيث تمّت إضافة مشغّل “غايدو سيمبليكس” من “أميركا ليفر” إلى عامود عجلة القيادة مع دعامات وتعديلات مخصصة صممها وطورها كل من قسم عمليات السيارات الخاصة (SVO) في “جاكوار لاند روفر”، و”إم-سبورت” (M-Sport) وفريق هندسة سيارات السباق الخاص بتاكوما. كما أجريت تعديلات على موقع صندق الدوّاسات لزيادة كفاءة آلية الفرامل القائمة على الرافعات وآلية “السحب” المخصصة لدواسة السرعة، لتوظيف التحكم الكهربائي بالسرعة في eTROPHY. ويستخدم هذا التصميم الفريد آلية الكابلات الموجودة أصلاً في الدواسات لإجراء تعديلات سهلة على سيارة جاكوار I-PACE eTROPHY الخاصة بالسباقات.