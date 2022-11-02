الساعدي رئيسا لمجلس الأعمال العراقي

اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لمجلس الأعمال العراقي في عمان، في دورتها السادسة وخلال اجتماعها الأول، الدكتور ماجد الساعدي رئيساً للمجلس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والقطاع الأكاديمي.

كما اختارت الدكتور سعد ناجي نائباً للرئيس وأمين سر المجلس ورئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال (المسؤولية الاجتماعية)، ونزار اوجي نائب للرئيس ورئيس لجنة الاستثمارات السياحية، وعلي شماره عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة الاستثمار.

وحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، اختارت الهيئة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس أحمد الصراف عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة الخدمات والنقل، وحسن ناصر اللامي عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي، وطارق الحسن عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع الصناعة، وعلي غالب الخفاجي عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع النفط والغاز.

كما اختارت مكي الفائز عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع الطاقة، وخليل البنية عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع التجارة والوكالات التجارية، ولؤي السعيد عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع الصناعات الإنشائية والإسمنتية، والدكتور أسامة القريشي عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع المقاولات النفطية، وتمارا الداغستاني عضو هيئة إدارية ورئيس اللجنة الإنسانية.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور الساعدي والمجلس على ضرورة بذل الجهود والمساعي من أجل تعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، لما تتمتع به المملكة من أمن وقوانين استثمارية وتسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وعبروا عن تقديرهم للدعم المستمر الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والحكومة للمستثمرين العراقيين، لا سيما أن المجلس يعد من أكبر المنظمات الاقتصادية داخل وخارج العراق، ويضم نخبة من القيادات الاقتصادية من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا الكثير من الإنجازات الاقتصادية.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة ضرورة العمل الجاد لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية في كل من الأردن والعراق لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

يذكر أن المجلس تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.