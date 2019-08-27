الساعدي يثمن الدعم الملكي للمستثمرين العراقيين

عمان – الغد – ثمن رئيس مجلس الأعمال العراقي بعمان الدكتور ماجد الساعدي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة للحكومة من أجل تقديم الدعم للمستثمرين العراقيين في المملكة، ومعالجة أي عقبات تواجه أعمالهم وتقديم التسهيلات لهم.

وشدد، خلال ترؤسه اجتماع الهيئة الإدارية الأول للدورة الخامسة للمجلس أول من أمس، على ضرورة بذل الجهود والمساعي من اجل تعظيم الاستثمار العراقي في الأردن لما يتمتع به من أمن وقوانين استثمارية وتسهيلات كبيرة.

وأكد الساعدي، في بيان صحفي أصدره المجلس أمس، ضرورة تفعيل البروتوكول العراقي الأردني لأهميته الاقتصادية وتعزيز التعاون مع هيئات الاستثمار في البلدين، مبينا أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.

وخلال الاجتماع انتخب سعد ناجي نائبا للرئيس وأمين سر المجلس ورئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال، واحمد الصراف نائباً للرئيس ورئيسا للجنة الخدمات والنقل، وحسن ناصر اللامي عضو هيئة إدارية ورئيسا للجنة القطاع المالي والمصرفي.

كما انتخب طارق الحسن عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع الصناعة، وعلي غالب الخفاجي عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة الخدمات النفطية، ومكي الفائز عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع الطاقة، ومحمد جواد الجبوري عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع المقاولات والقطاع الانشائي.

وانتخب الدكتور ادوارد فتوحي عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة البنية التحتية، وخليل البنية عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع التجارة والوكالات التجارية، وتمارا الداغستاني عضو هيئة إدارية ورئيس اللجنة الإنسانية، والدكتور أسامة القريشي عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة قطاع النفط والغاز، ولؤي السعيد عضو هيئة إدارية ورئيس لجنة الصناعات الانشائية والاسمنتية.

كما اختير اعضاء مجلس الأعمال العراقي، وهم الدكتور حسنين الابراهيمي رئيس لجنة قطاع الصحة، واحمد العاملي رئيس لجنة القطاع الزراعي.

يذكر أن المجلس أنشئ نهاية العام 2006 ويعد منتدى لرجال الأعمال العراقيين لتبادل الآراء والأفكار التعاونية وتبادل المعلومات التجارية والعمل لتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة في البلدين.