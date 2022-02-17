الساعي: البيانات الضخمة “نفط العصر الحالي”

إبراهيم المبيضين

عمّان- في الوقت الذي يتوسع فيه استخدما الانتنرت بشكل عام واستخدام التطبيقات الكية وشبكات التواصل الاجتماعي حول العالم ، اكدت مؤسسة مجتمع ” نساء في علوم البيانات” في الاردن، الاكاديمية الدكتورة زهر علي بان البيانات الضخمة اصبحت تشكل ” نفط العصر الحالي”، بما توفره من معلومات جديدة لاتخاذ القرارات في مختلف القطاعات، مشيرة الى ان الاستثمار في البيانات يعد اليوم هو الحل الامثل لكثير من التحديات التي يواجهها العالم ومنها التحديات المناخية.

و قالت الساعي ، وهي سفيرة “نساء في علوم البيانات” مع جامعة ستانفورد و مؤسسة منصه “عقول للبيانات الضخمه” ، بان البيانات اليوم واستخدام التقنيات الحديثة مثل تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي سيساعد المنظمات والعلماء والحكومات في مواجهة تحديات المناخ وخصوصا ان العالم يشهد آثار تغيراته، حيث تستمر تاثيرات هذه التغييرات لتصبح أكثر حدة.

واكدت بانه برغم كل التعهدات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مازال العالم يشهد آثار تغير في المناخ وان تاثير هذه التغييرات سيستمر في أن تصبح أكثر حدة، مشيرة الى القمة العالمية (COP 26 )التي انعقدت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) الماضي و هدفت إلى تحفيز قادة العالم بشأن معالجة أزمة المناخ.

وبينت الساعي ان حاجة العلماء زادت لسد الفجوة في علم المناخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وخاصة تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي ما يُعرف بالمعلوماتية المناخية.

وقالت : ” يتوقع العلماء مستقبل المناخ كوقت ومكان حدوث موجات حارة أو جفاف أو حرائق واسعة من خلال بيانات من الأقمار الصناعية و تحويل كمية ضخمة من بيانات المناخ إلى تطبيقات ومعرفة علمية لتوفير حلول لتغير المناخ، وان علينا استغلال كل الحلول المتاحة لمواجهة التأثيرات الضارة الناتجة عن تغير المناخ ومن أهم هذه الحلول هي علوم البيانات، حيث بدأ العلماء بدمج مجال علوم البيانات للمساعدة في تغير المناخ، ونتج عن ذلك المعلوماتية المناخية التي أصبحت مجال أساسي في الدول المتقدمة”.

وجاء حديث الدكتورة الساعي بعد نجاحها في الاشراف على فعالية متخصصة في علوم البيانات شملت ورشات عمل مدمجة مكثفة في علم البيانات، وتنظيم سباق ” الداتاثون العالمي” الذي حمل اسم ” نساء في علوم البيانات ” ، احتفاءا بيوم المرأة في العلوم الي يجري الاحتفال به يوم الحادي عشر من شهر شباط ليثبت ان أنجازات المرأة ونجاحاتها وقدرتها لتحقيق العظيم من الأنجازات محليا و عالميا.

وتضمنت الورشات ، التي انعقدت يومي الحادي عشر والثاني عشر من شباط الحالي في مقر حاضنة شركة امنية لريادة الاعمال ” ذا تانك” ، مواضيع تقنية و تفاعلية متخصصة في علم البيانات و التغير المناخي، قدمتها مجموعة نساء مختصات في مجال علوم البيانات والبيانات الضخمة من مختلف القطاعات في الاردن بالإضافة لمتحدثين مختصين من شركات تكنولوجية.

و استضافت الفعالية ، التي حضرها نحو مئة وخمسون فردا ، العديد من الضيوف المختصين في التغير المناخي و علم البيانات و منهم متخصصين من طاقم شركة “طقس العرب”.

والى جانب الفعالية قالت الساعي بانه جرى اطلاق مسابقة متخصصة بعلم البيانات منبثقة من مؤسسة نساء في علوم البيانات في جامعه ستانفورد العالمية وبتنظيم محلي من سفيره “نساء في علوم البيانات” و مؤسسة مجتمع “نساء في علوم البيانات” في الاردن و منصه عقول للبيانات الضخمه، مبينة ان المسابقة ستتناول لهذا العام بناء نموذج تنبؤي لإيجاد حلول لمشاكل تتعلق بالتغيير المناخي مع التركيز على Energy Efficiency.

واشارت الى ان لجنة المسابقة تقوم بتنظيم ورشتي عمل تحضيريه لأساسيات علم البيانات بما يتزامن مع فتره المسابقة التي تنعقد في الفترة من 06-1-2022 الى 26-2-2022 على موقع Kaggle والتي ستتنافس فيها الفرق مع جميع فرق العالم بنفس الوقت، حيث سيتم اعلان النتائج يوم السابع من شهر اار ( مارس ) المقبل.

وقالت الساعي ان من شروط المسابقة ان يكون عدد أعضاء الفريق المشارك لا تقل عن 4 اعضاء بشرط 50% منهم اناث، حيث ستقوم لجنه التنظيم بتوزيع المشاركين الذين قاموا بالتسجيل للمسابقة بشكل فردي ضمن مجموعات قبل بدايه المسابقه، وان على جميع المجموعات ( شركات او جامعات او افراد) الذين يرغبون بالمشاركة بالمسابقة الدولية WiDS Datathon على Kaggle و الانضمام للمجموعات الرسمية التي ستمثل الاردن, التسجيل و التنسيق مع مؤسسة نساء في علوم البيانات في الاردن بالإضافة لتزويد اسماء مجموعاتهم ليتم ادراجهم ضمن القوائم الرسمية التي تمثل الاردن دوليا حيث سيتم الاعلان عن الفائزين فيها بعد انتهاء المسابقة.

ويشار الى ان كل الفعاليات انعقدت بتنظيم من مجتمع نساء في علوم البيانات من ستانفورد ، ومجتمع عقول للبيانات الضخمة في الشرق الاوسط بدعم من شركة امنية للاتصالات التي اتاحت حاضنتها لريادة الاعمال في مجمع الملك حسين للاعمال مكانا لعقد ورشات العمل، مع دعم من شركات EBS, ZD

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