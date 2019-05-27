الساكت: تعزيز الابداع والابتكار لدى الشباب لتطوير الصناعة

عمان- الغد- أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان/ رئيس حملة “صنع في الاردن” المهندس موسى الساكت أن حملة «صنع في الاردن» ستسعى ضمن مرحلتها القادمة لتعزيز مفهوم الابداع والابتكار للمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية حيث تم استحداث محور الابتكار ليصبح أحد محاور الحملة الرئيسية.

واضاف الساكت خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف وحملة “صنع في الأردن”، في مبنى غرفة صناعة عمان امس الاول بحضور لين ملكاوي مدير عام مؤسسة “وصل”، ان تطوير الابداع والابتكار لدى الشباب يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الحالي، في ظل التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، وذلك من خلال تشجيع الصناعيين الأردنيين على ايجاد حلول مبتكرة لتطوير منتجاتهم من خلال الابداع.

ورحّب الساكت بالتعاون مع مؤسسة “وصل” للتوعية والتثقيف في مجال تنفيذ مشاريع ونشاطات مشتركة من شأنها المساهمة في بناء قدرات الشباب الأردني وزيادة فرصهم ودمجهم في المجتمع، حيث ستتضمن هذه النشاطات ورشات تدريبية وندوات للشباب الاردني بغية منحهم المزيد من الفرص للتطور وزيادة انخراطهم في عملية صنع القرار، اضافة الى توجيه الشباب المستفيدين من هذه البرامج الى مراكز حاضنات الاعمال لمساعدتهم على تطوير أعمالهم. كما تضمنت مذكرة التعاون استعراض قصص نجاح لصناعيين، لحث هؤلاء الشباب على الاقتداء بهم، وكذلك تقديم معلومات عن خارطة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة، وكيفية الحصول على القروض وتسديدها وآليات بدء تأسيس المشاريع التجارية.

يذكر أن مؤسسة وصل هي شركة غير ربحية تعنى بتعزيز مفهوم الهوية الأردنية الواحدة الجامعة، وتوفر منصة ينخرط فيها الشباب من كافة أنحاء المملكة مع بعضهم البعض، من خلال ورشات عمل المؤسسة المعنية بتوعية وتمكين الشباب اجتماعيا واقتصاديا ليعملوا معا تجاه هوية أردنية واحدة، وتشجيع الحوار المنفتح الذي يمنح الشباب نظرة شمولية لا تقتصر على مناطقهم الجغرافية.