السالم: تداعيات كورونا أثرت في بطولات كرة غرب آسيا النسوية

مهند جويلس



عمان- كشف الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، عن أسباب قلة مشاركات المنتخبات والأندية التابعة لاتحاد غرب آسيا، بالبطولات التي تقام خلال العام الحالي، مفيدا بأن تداعيات جائحة كورونا ساهمت في ضعف مشاركة الفرق في البطولات التي عادت بعد توقف طويل نسبيا.

وبين السالم في حديث خاص لـ”الغد”، أن نشاط الكرة النسوية كان من آخر النشاطات التي عادت في دول غرب آسيا، مشيرا إلى أن بعض الدول لا تولي اهتماما كبيرا للنشاط النسوي، فيما كانت عاد النشاط ببطء في أماكن أخرى.

وأقيمت خلال الشهر الماضي في مدينة الزرقاء، بطولة الأندية النسوية بنسختها الثانية بمشاركة 4 فرق فقط هي الأرثوذكسي، فيروزة السوري، نفط الشمال العراقي والبطل الصفا اللبناني، فيما يستقبل ستاد البترا الأسبوع المقبل بطولة المنتخبات النسوية السابعة بمشاركة الأردن، لبنان، سورية وفلسطين.

ولفت السالم إلى أن الاتحاد يحاول مواصلة إقامة البطولات للكرة النسوية على صعيد المنتخبات والأندية، من أجل توسيع قاعدة اللعبة في المنطقة، إضافة إلى اهتمام الاتحاد بزيادة جاهزية المنتخبات والأندية قبل البطولات الرسمية على الصعيد القاري، موضحا بأن العالم الحالي كان خاليا من أي مشاركة قارية.

وأضاف: “لا نعلم ما هي أسباب اعتذار المنتخب الإماراتي عن بطولة المنتخبات قبل أقل من شهر على انطلاقة البطولة، فيما جاء غياب نادي أبو ظبي الإماراتي عن بطولة الأندية بعد تأكيد مشاركته باعتباره بطلا لبلاده، نظرا لعدم اكتمال الأوراق الخاصة باللاعبات وتزويدها للجنة المنظمة للبطولة في الموعد المحدد”.

وأوضح السالم أن اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات للسيدات التي تنطلق الاثنين المقبل، أكدت جاهزية ستاد البترا لاستضافة مباريات البطولة، متمنيا أن تكون الأجواء مثالية في البطولة الثانية التي تستضيفها الأردن خلال فترة وجيزة، مع إشارته إلى أن الاتحاد يلجأ إلى اختيار الأردن لإقامة البطولات الإقليمية، باعتباره بلدا أنموذجا للاستضافة في ظل تمتعه باستقرار دائم من عدة جوانب.

وتحدث السالم عن الورشتين التدريبيتين اللتين ستقامان على هامش بطولة غرب آسيا في عمان، إذ إن الورشة الأولى مختصة بإعداد مراقبي المباريات الذين تم ترشيحهم من اتحاداتهم الوطنية، وبين أن هدفها هو تحضير المراقبين بصورة مثالية من أجل ضمان أكبر عدد من المراقبين العرب على الصعيد الآسيوي، وسيتابعون البطولة من خلال الورشة التي تعمتد على جانبين نظري وعملي، فيما تختص الورشة الثانية بتراخيص الأندية النسوية، وهدفها تعريف الأندية بآلية التراخيص ومتطلباته لضمان المشاركات القارية.

واستطرد: “يلجأ اتحاد غرب آسيا لاستقطاب حكام رجال للبطولات النسوية، نظرا لضعف قاعدة التحكيم النسوي في بعض الدول التابعة للاتحاد، وسيشارك في بطولة المنتخبات حكمان من فلسطين والعراق، في الوقت الذي نبحث فيه عن وجود حكمات من جميع الدول المشاركة بالبطولة”.

وأشار السالم إلى أن اجتماعا سيعقد في الخامس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في عمان، سيجمع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، وأعضاء الجمعية العمومية، من أجل البحث في عدة مواضيع تخص تطوير الأنشطة والبطولات التابعة للاتحاد.