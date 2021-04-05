السالم: ما حققته بطولة كرة القدم الإلكترونية من نجاح يحفزنا لزيادة الاهتمام

عمان – الغد – اعتبر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم أن النجاح الذي حققته بطولة كرة القدم الإلكترونية التي اختتمت مؤخراً يشكل حافزاً لزيادة الاهتمام بمثل هذا النوع من النشاطات.

وكانت البطولة أقيمت بمشاركة أربعة اتحادات من الإقليم؛ وهي المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الالكترونية، وشهدت فوز المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانياً والكويتي ثالثاً والقطري رابعاً.

وهنأ السالم الاتحاد السعودي بفوزه بلقب البطولة الأولى التي نظمها اتحاد غرب آسيا على مستوى الإقليم، وكذلك شكر اتحادات الإمارات والكويت وقطر على حرصها للمشاركة بالبطولة، والتفاعل معها.

وأكد أن البطولة تعد نقطة انطلاق حقيقية لنشاط جديد يضاف إلى سلسلة اهتمامات اتحاد غرب آسيا، الذي يسعى على الدوام للشمولية في أجندته وخططه، كما ثمن تعاون منصة زين – الأردن للألعاب الإلكترونية Zain eSports Jordan، ومساهمتها بنجاح البطولة، والترويج لها.

وتابع السالم: بادر اتحاد غرب آسيا لتنظيم هذه البطولة في ظل ما تشهده الألعاب الإلكترونية وكرة القدم تحديداً من اهتمام لدى شريحة واسعة من الشباب، والتي باتت في الآونة الأخيرة بسبب جائحة متنفساً لتفريغ الطاقات وإبراز المواهب.

وأكد الأمين العام أن ما لمسه اتحاد غرب آسيا من تفاعل واهتمام ونجاح للبطولة يدفعه للتركيز أكثر على كرة القدم الإلكترونية من خلال العمل على توسيع قاعدة الاتحادات الممارسة لها في الإقليم.

وختم: إلى جانب ما سبق من مؤشرات إيجابية، فإن ما يشجع اتحاد غرب آسيا لإيلاء كرة القدم الإلكترونية جزءاً كبيراً من اهتماماته وأولوياته، هو اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي، واعتبارها محطة تنافسية وإعدادية بذات الوقت.