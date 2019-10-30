السالم والبوعينين يوقعان اتفاقية استضافة البحرين لبطولة الشابات لكرة القدم

عمان – الغد – وقع خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا مع إبراهيم البوعينين الأمين العام للاتحاد البحريني اتفاقية استضافة البحرين لبطولة الشابات الثانية المقررة خلال الفترة 29 كانون الأول (أكتوبر) 2019 ولغاية 6 كانون الثاني (يناير) 2020.

وستقام البطولة على ملعب الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة في نادي المحرق البحريني بمشاركة ٧ منتخبات: البحرين، الاردن، الإمارات، لبنان، العراق، فلسطين، الكويت.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين تلعب وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي ليلتقي الفائزان عقب ذلك في المباراة النهائية للبطولة التي سيتم سحب قرعتها لتوزيع المنتخبات على جدول المباريات يوم 29 تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان والتي سيتم نقل أحداثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ “واف”.

وقبيل التوقيع على الاتفاقية تباحث السالم والبوعينين، بكافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة سواءً تلك المتعلقة بالجوانب الإدارية والفنية واللوجستية وتعليمات ونظام وجدول مباريات البطولة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد الإثنين الماضي بمقر الاتحاد البحريني بحضور حسن إسماعيل رئيس قسم المسابقات والتسجيل وتراخيص الأندية ورحاب المالكي مشرفة الكرة النسوية لدى الجانب البحريني، وعروبة الحسيني مديرة الشؤون الإدارية وبانا البيطار مديرة التسويق من جانب اتحاد غرب آسيا.

كما عقد وفد اتحاد غرب آسيا سلسلة اجتماعات مع عدة شركات تسويق، بحضور جواهر الضاعن مسؤولة التسويق في الاتحاد البحريني في خطوة للمضي بإجراءات توقيع عقود رعاية ودعم للبطولة التي يأتي تنظيمها في سياق الاهتمام المتواصل من “واف” بقطاع كرة القدم النسوية في المنطقة، واستكمالاً لأجندة بطولاته في العام 2019 والتي سبق وتضمنت إقامة ٥ بطولات: بطولة السيدات السادسة في البحرين – كانون الثاني (يناير) ، بطولة الناشئين السابعة في الأردن – تموز (يوليو) 2019، بطولة الرجال التاسعة في العراق – آب، بطولة الشباب الأولى في فلسطين – آب، بطولة أندية السيدات الأولى في العقبة – تشرين الأول، ومع تبقي بطولة، للناشئات مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل في لبنان بالإضافة لبطولة الشابات نهاية الشهر ذاته في البحرين.

وإلى جانب ذلك، عقد وفد “واف” اجتماعاً مع مندوب قناة البحرين الرياضية لمناقشة ترتيبات نقل مباريات البطولة كافة عبر شاشتها مباشرةً.

كما قام الوفد على هامش زيارته للبحرين، بتفقد ملعب الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة حيث تقام كافة مباريات البطولة وكذلك الملاعب التدريبية الأربعة وهي المعلبين التابعين للاتحاد البحريني وملعبي ناديي النجمة والرفاع، إضافة إلى تفقد العديد من الفنادق المرشح أن تستضيف إقامة وفود المنتخبات المشاركة واللجنة المشرفة والحكام.

وفي هذا السياق، أبدى السالم ارتياحه الكبير لمستوى جاهزية الاتحاد البحريني لاستضافة البطولة، وتحفزه الكبير لتنظيمها وفق أعلى المعايير، كما أشاد بتعاون القائمين والمسؤولين هناك وجدد شكره وتقديره لتصدي الاتحاد البحريني لتنظيم هذه النسخة من البطولة.