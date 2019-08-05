السالم: 16.5 مليون دينار أرباح “كابيتال بنك” في النصف الأول بارتفاع 32 %

عمان- الغد- أكد رئيس مجلس إدارة “كابيتال بنك”، باسم خليل السالم، أن “كابيتال بنك” واصل خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق نتائج مالية متميزة؛ حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 32 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 16.5 مليون دينار.

وبحسب السالم، بلغ إجمالي دخل “كابيتال بنك” في النصف الأول نحو 44 مليون دينار وبارتفاع نسبته 11 % عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بحوالي 26 % ليصل الى حوالي 23 مليون دينار.

وأظهرت النتائج نمواً ملحوظاً في صافي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بحوالي 9.4 % في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمعدل نمو إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي الأردني نحو 2.1 %، وفق بيانات مالية نشرت مؤخراً.

كما أظهرت البيانات المالية للبنك، نمواً في ودائع العملاء بنسبة 4 %، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الأصول بحوالي 6.1 %، وهي نسب نمو مرتفعة مقارنة مع معدل نمو (إجمالي الودائع والأصول) في القطاع المصرفي الأردني بنسبتي 1.2 % و1.6 % على التوالي.

وتجدر الإشارة الى أن نسبة الديون غير العاملة قد انخفضت لتصل الى 5.2 % وبنسبة تغطية تقدر بحوالي 62 % بدون احتساب قيمة الضمانات، فيما بلغت نسبة المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الدخل حوالي 47.7 %.

وبين السالم، أن النتائج المالية التي حققها “كابيتال بنك” تعزز ريادته وموقعه كواحدة من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية على الصعيدين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن البنك تفرّد بتوفير حلول متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تمتاز بتنوعها ومرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات وتطلعات عملائه من الشركات والأفراد على حد سواء.

وأوضح السالم أن انخفاض نسبة الديون غير العاملة جاء ترجمة لإدارة المحفظة الائتمانية بطريقة حصيفة، وتأكيدا لسلامة إجراءاته في مجالي الامتثال وإدارة المخاطر.

وفيما يتعلق بالسوق العراقي، تطرق السالم إلى العديد من المؤشرات الإيجابية؛ حيث تم إقرار أكبر موازنة مالية في تاريخ دولة العراق، التي يتوقع أن يكون لها انعكاسات إيجابية على تطور ونمو الاقتصاد العراقي وعلى مختلف الصعد.

وعلى الصعيدين المالي والنقدي في العراق، لفت السالم إلى التأثيرات الإيجابية الناجمة عن السياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي العراقي سواء على الاقتصاد المحلي أو على قيمة الدينار العراقي، مبيناً أن هذه السياسة أسهمت في تحفيز البنوك للتحول إلى ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نشاط نافذة العملة الأجنبية.

وقال السالم: “كوننا البنك الأردني الوحيد الذي له تواجد في العراق، عن طريق تملكنا نحو 62 % من رأسمال المصرف الأهلي العراقي، فهذا يضعنا في موقع جيد يتيح لنا الاستفادة من جميع هذه التطورات واستثمارها، ونأمل أن تكون هذه التطورات الإيجابية انطلاقة لمرحلة جديدة يستعيد فيها الاقتصاد العراقي زخمه محلياً وإقليمياً”.

وفيما يتعلق بالأداء المالي للمصرف الأهلي العراقي، قال السالم: “استطاع المصرف، وبفضل اعتماده على الأنشطة المصرفية المتنوعة، الاستمرار في تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية نتوقع لها التحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة التي سوف تسهم في نمو مستمر لأداء المصرف”.

وأوضح السالم، أن المصرف الأهلي العراقي حقق نمواً في إجمالي الدخل؛ حيث وصل في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 10.3 مليون دينار، مقارنة بـ1.4 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونمت محفظة التسهيلات الائتمانية بحوالي 62 %، فيما بلغ النمو في محفظة الودائع نحو 28 %، مبيناً أن ارتفاع حجم التعاملات التجارية مكّن المصرف الأهلي العراقي من فتح اعتمادات بقيمة 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي نتائج غير مسبوقة.

وشدد السالم على أن نتائج أعمال المصرف الأهلي العراقي كان لها أثر كبير وإيجابي على أداء مجموعة “كابيتال بنك”.

وحول توجه القطاع المصرفي الى إدخال ميزات الرقمنة الحديثة في العديد من العمليات المصرفية، بين السالم أن “كابيتال بنك” يولي موضوع التحول الرقمي اهتماماً كبيراً؛ حيث يستثمر البنك حالياً في تطوير منظومة خدمات رقمية جديدة ومتميزة ستضعه في صدارة المؤسسات المالية التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمات، والتي ستنقل تجربة العملاء المصرفية الى مراحل متقدمة سيستفيدون من خلالها بباقة متنوعة من البرامج والخدمات الحديثة وبأسلوب متطور يوفر لهم السرعة والدقة والأمان في إنجاز معاملاتهم. ويأتي هذا الاستثمار بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، مما سينعكس إيجابا على رضاهم الذي يعد أولوية في عمل البنك وركيزته الأساسية.

وثمن السالم ثقة العملاء بـ”كابيتال بنك” وبالخدمات والحلول المالية والمصرفية التي يقدمها لهم، معرباً عن تقديره لجهود الإدارة التنفيذية والعاملين كافة في البنك لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة على المديين المتوسط والبعيد، والمتمثلة في تحسين جودة محفظته الائتمانية، وتعزيز وتنويع مصادر أمواله، وزيادة حصته السوقية من الودائع والتسهيلات، مع الإبقاء على سياسته المتحفظة تجاه جميع أنواع المخاطر.