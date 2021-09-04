“السامية للاجئين”: 6 أطباء جدد يعملون في المملكة

عمان- الغد- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بدء 6 أخصائيين طبيين من اللاجئين، بما في ذلك بعض المدربين كجراحين وأطباء تخدير وأطباء عامين، العمل في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء الأردن كمتطوعين تابعين للأمم المتحدة.

ويمثل تشغيل المختصين في المجالات الصحية خطوة كبيرة إلى الأمام في خلق فرص دخل إضافي للاجئين في الأردن ويأتي هذا القرار بعد عدة أشهر من المناقشات بين وزارة الصحة والمفوضية حول كيفية مساهمة اللاجئين في وقف انتشار جائحة كورونا.

وعلق ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش قائلاً: “هذه فرصة عظيمة وفي نفس الوقت مسؤولية على عاتق اللاجئين، الذين كانوا حريصين على المساهمة بشكل مباشر في الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا”. وأضاف: “كأطباء وممرضات وثروة من المهن الأخرى، هناك مساحة هائلة للاجئين لرد الجميل للبلد الذي استضافهم بسخاء”.

مرة أخرى في أكتوبر 2020، وجهت المفوضية دعوة للاجئين الذين لديهم خبرة ومؤهلات سابقة للعمل في المهن الطبية. وتم تلقي أكثر من 300 طلب، كان من الواضح أن الكثيرين كانوا حريصين على استخدام معرفتهم مع استمرار انتشار الوباء. الممرضات الستة الذين تم اختيارهم في البداية للعمل هم جميعهم أطباء متخصصون من سوريا والعراق واليمن، ولديهم عدة سنوات من الخبرة العملية.

منذ بداية جائحة كورونا تم إدراج اللاجئين ضمن خطة الاستجابة الوطنية لمكافحة الوباء وهذا سخاء من قبل الحكومة الأردنية، وأصبحوا قادرين على الحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبي كما المواطنين الأردنيين. منذ كانون الثاني (يناير)، تلقوا اللقاح لفايروس كورونا كما هو حال المواطنين الأردنيين.

“بصفتي لاجئًا ، أعرف شعور فقدان أحبائك، ومنزلك، وبلدك. أنا محظوظ لأن تتاح لي هذه الفرصة لتقديم المساعدة وأن أكون منتجًا. نشعر بقيمتنا في كوننا أعضاء نشطين في مجتمعاتنا يقول الدكتور وليد الذي يعمل في مستشفى بسمة في اربد. ويرسل رسالة إلى اللاجئين الآخرين، “لا تستسلم، طور نفسك، قم بصقل مواهبك، وكن شخصًا منتجًا في المجتمع”.

نظرًا لأن الوباء لا يزال مستشريًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في الأردن، فمن المتوقع أن يُطلب من المزيد من العاملين الطبيين من اللاجئين للانضمام إلى المجموعة الأولية. المفوضية على استعداد للدعم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة.