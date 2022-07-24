الساهر والجسمي في ليلتين من الطرب في عمان

بعد انقطاع دام لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، فإن عشاق الطرب والفن العربي الاصيل على موعد مع فعاليات مهرجان ليالي عمان 2022 Amman Live Nights في عمان على أرض المعارض- طريق المطار في حفلين مميزين مع قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر والفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي.

والحفل من انتاج وتنظيم شركة 165 Entertainment التي تعنى بتقديم المواهب المحلية واستقطاب الفنانين العرب والعالميين ضمن فعاليات متميزة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وقد صرحت هناء زريقات، المؤسس والمدير العام للشركة، أن إقامة مثل هذه الفعاليات نابع من رؤية الشركة التي تؤمن بقدرة المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الفعاليات الأكبر والاضخم في المنطقة وأن المملكة من البلدان الرائدة في المنطقة بمستوى التنظيم والجاهزية لإنتاج هذه الفعاليات بصورة تليق باسم الأردن وجمهوره الشغوف بالفن والإبداع.

والجدير بالذكر أن أكثر من 60% من تذاكر الحفل قد بيعت لمغتربين خارج الأردن ولجنسيات عربية وأجنبية.

كما أن إشغال الفنادق الأردنية لجمهور الحفل بلغ أكثر من 3500 غرفة فندقية، الأمر الذي يعود وبشكل مباشر وفاعل بالنفع الاقتصادي على الأردن مما يجعل مثل هذه الفعاليات داعماً وشريكا أساسيا للسياحة الداخلية والخارجية بصفتها عنصر جذب يتيح للعالم التعرف على معالم الأردن الثقافية والأثرية.