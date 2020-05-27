“السايبر ستي”: شكاوى من استغناء مصنع عن 150 عاملا

احمد التميمي

إربد – في الوقت الذي أكد فيه عدد من عمال احد المصانع في مدينة السايبر ستي بمدينة الرمثا إبلاغهم هاتفيا بعدم تجديد عقودهم من بداية الشهر المقبل، أكدت إدارة المصنع انه لن يتم الاستغناء عن أي عامل وإنما تم تطبيق أمر الدفاع المتعلق بآلية دفع الأجور على عدد من العمال.

وأكد العمال الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن إدارة المصنع أبلغتهم هاتفيا بعدم الحضور إلى المصنع حتى إشعار آخر، مؤكدين أنهم استلموا مستحقاتهم المالية عن شهر 3 وشهر 4 بانتظار شهر 5.

وأشاروا إلى أن عدد العمال الذين تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم أكثر من 150 عاملا في المصنع، مؤكدين أنهم تقدموا بشكوى لوزارة العمل إلا انه ولغاية الآن لم يحصلوا على أي جواب.

ولفتوا إلى ان هناك عددا من العمال انتظموا بالعمل بشكل كامل بعد السماح للقطاع الخاص بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية أمس، متخوفين من فقدان وظائفهم خلال الفترة المقبلة في حال لم يتم استدعاؤهم للعمل وخصوصا وأنهم يعيلون اسرا كبيرة.

وأشاروا إلى أن هناك عمالا تجاوزت خدماتهم من 5 – 8 سنوات في المصنع، مؤكدين أن إدارة المصنع أبلغتهم هاتفيا بعدم تجديد عقودهم بحجة عدم وجود أي طلبيات في الوقت الحالي.بدوره، أكد مصدر في إدارة المصنع لـ”الغد” طلب عدم ذكر اسمه أن المصنع قام بتطبيق أمر الدفاع رقمي (9) و (6) بما يتعلق بكيفية دفع أجور العمال اعتباراً من تاريخ الأول من نيسان.

وأضاف المصدر ان هناك فئة من العمالة لا يتطلب منهم عمل في المؤسسات المصرح لها بالعمل في الوقت الحالي بناء على المحددات المرتبطة بتخفيف كثافة العمالة في مواقع العمل نظرا لمتطلبات الوقاية.

وأشار المصدر إلى أن المصنع قام بتطبيق أمر الدفاع رقم (6)، حيث تم تقديم طلب لوزارة العمل لتخفيض أجور العمال، حيث تم منح العامل 50 % من أجره المعتاد وهو الحد الأدنى من الأجور البالغ 220 ديناراً.

وحسب المصدر أن تلك العمالة استفادت من برامج الحماية الاجتماعية الواردة بأمر الدفاع رقم (9) بعد أن قام المصنع بدفع 20 % شهرياً من الأجر الاعتيادي للعامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليتقاضى العامل راتبه حسب القانون عن شهري 3 و 4، فيما يتم الآن تنظيم كشوفات لتسليم راتب شهر 5.

ووفق المصدر فإن هناك عمالة لم تنطبق عليها أوامر لدفاع، حيث تم تسليمها مستحقاتها من موازنة المصنع، لافتا إلى أن المصنع بانتظار طلبيات خارجية ومن المتوقع إعادة كافة العمالة بداية الشهر المقبل.

بدوره، قال مصدر في وزارة العمل إن المصنع قام بتطبيق أمر الدفاع رقم 6 و9 فيما يتعلق بدفع أجور العمالة لديها وان الوزارة ستتابع أي شكوى تتعلق بالاستغناء عن أي عامل في المصنع.