“السبات الكروي” يدفع لثورة في احتراف لاعبينا.. عقود لأبو عابد وأبو زمع وأبو هشهش وعوض

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“المملكة” تتعاقد مع أبو عابد وأبو زمع وأبو هشهش وعوض

تعاقدت قناة المملكة، مع المدربين المحليين جمال أبو عابد وعبدالله أبو زمع وشادي أبو هشهش وعدنان عوض، لتحليل مباريات كاس العالم الجارية حاليا في قطر.

وسيظهر المدربون الأربعة على قناة المملكة بشكل حصري، مقابل عقود مادية، وشروط أبرزها عدم الظهور على قناة أخرى خلال فترة المونديال.

وتعتبر قناة المملكة الأولى في الأردن التي تستقطب محللين محليين لتحليل المباريات مقابل أجور مادية.

الرازم مطلوب لخيطان الكويتي وثورة منتظرة بالاحتراف

أبدى نادي خيطان الكويتي، رغبته بالتعاقد مع لاعب فريق شباب الأردن محمد الرازم، للعب في صفوف الفريق خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعاقد خيطان مع لاعب الوحدات خالد عصام الذي وقع رسميا على كشوفات النادي.

وتشهد الأيام الحالية، ثورة في المفاوضات التي قد تقود لثورة في احتراف لاعبينا، حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة احتراف عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، في الدوريات الخليجية، وربما في الدوري الفلسطيني.

وتأتي هذه الثورة المنتظرة لاحتراف لاعبينا في الخارج، بسبب دخول المسابقات المحلية في سبات عميق، ما يدفع اللاعبين للبحث عن فرصة لعب لأربعة أشهر على أقل تقدير.

النجار يلتحق بالعين في الإسماعيلية

يغادر مدرب حراس المرمى رشيد النجار عمان اليوم، متوجها إلى مدينة الإسماعيلية المصرية، للالتحاق بفريق العين السعودي الذي دخل معسكرا تدريبيا هناك، استعدادا للجولات الأخيرة من دوري الدرجة الأولى السعودي.

ووقع النجار على كشوفات العين، للإشراف على تدريب الحراس لمدة 4 أشهر، حيث ينتظر أن يطلب النجار من إدارة العين، التعاقد مع حارس المرمى عبدالله الفاخوري الذي لم يتلق حتى الآن عرضا رسميا للاحتراف في الفريق السعودي.

وسيقود فريق العين في المرحلة المقبلة، المدرب الفرنسي جوميز الذي انتهى عقده رسميا مع الوحدات.

ووفق المعلومات فإن جوميز يرغب باستعارة 4 لاعبين من نادي الوحدات وهم فراس شلباية وعبد الله الفاخوري والكاميروني بيتانغ وأنس العوضات.

مفاوضات لاحتراف مرضي والسمارنة والعطار والعوضات

كشف وكيل أعمال لاعبين، عن مفاوضات تجري حاليا مع اللاعبين محمود مرضي وعبيدة السمارنة ومجدي العطار وأنس العوضات، للاحتراف في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وبين الوكيل أن الفرصة مناسبة الآن للاعبين، لخوض تجربة احتراف قصيرة في السعودية، في ظل السبات الذي تعيشه المسابقات المحلية حاليا.

الحكم الكاف يلتقط صورة تذكارية مع الأمير علي الطريق إلى الدوحة

حرص الحكم العُماني أحمد الكاف، الذي أدار مباراة الأردن وإسبانيا، على التقاط صورة تذكارية مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، خلال تواجد سموه على متن الطائرة التي توجهت من عمان إلى الدوحة.

وتوجه سموه إلى قطر لحضور حفل افتتاح مونديال قطر 2022 الذي جرى يوم أمس.

أجندة الموسم الكروي

مرهونة بموعد كأس آسيا

فضل اتحاد كرة القدم، تأخير اصدار أجندة الموسم الكروي الجديد 2023، لحين تحديد موعد كأس آسيا التي ستستضيفها قطر في الشتاء المقبل.

وينتظر اتحاد الكرة، قرار الاتحاد الآسيوي بشأن تحديد موعد النهائيات الآسيوية، قبل اصدار برنامج المسابقات المحلية.

لاعب مواليد الكويت

في المنتخب الأولمبي

اختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، اللاعب عبدالرحمن دوقر، للانضمام لصفوف المنتخب، حيث يلعب هذا اللاعب في نادي اليرموك الكويتي.

ووفق المعلومات فإن المدير الفني للأولمبي عبدالله أبو زمع، تابع اللاعب (مواليد الكويت) الذي يلعب في اليرموك الكويتي، قبل أن يختاره.

“الأولمبي” يبدأ تدريباته اليوم وتدارك لخطأ التسمية

يبدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدير الفني عبدالله ابو زمع، تدريباته اعتبارا من اليوم، بإقامة تجمعه الأول على ملعب الكرامة، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وضمت القائمة التي اختارها أبو زمع : أحمد الجعيدي، قيس عباسي، محمد عياد، عمار توهان، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، عامر جاموس، عون المحارمة، وسيم الريالات، زيد زيادة، فيصل أبو شنب، أحمد صبرة، محمد هشام، مالك علان، ليث أبو رحال، ماهر الشحري، بهاء الشملتي، هايل الذيابات، بشار الذيابات، هاشم بني خالد، أحمد سعادة، سيف الدين البشابشة، جعفر المحسيري، مهند العرامشة، هيثم البدندي، موسى العمري، مجد الزايد، محمد بدوي، محمد أبو طه، عارف الحاج محمد، عبدالرحمن أبو دقر.

إلى ذلك تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، ارتكب خطأ باطلاق إسم منتخب سن 23 على المنتخب الأولمبي، وفق ما جاء في خب راعلان التشكيلة، بانتظار تعديل المسى في الأخبار المقبلة الصادرة عن الاتحاد، كون هذا المنتخب يستعد لتصفيات الأولمبياد.

زيارات متبادلة بين إدارتي الفيصلي والوحدات

ينتظر أن تبدأ إدارتا ناديي الفيصلي والوحدات، خلال الأيام القليلة المقبلة، زيارات لتبادل التهاني بالألقاب المحلية.

وينتظر أن تبدأ إدارة الوحدات بزيارة نادي الفيصلي لتهنئة الإدارة الجديدة المنتخبة، والتهنئة أيضا بلقب دوري المحترفين، قبل أن يرد الفيصلي لاحقا بتهنئة الوحدات بلقب الكأس.

وجاء هذا الحديث، خلال الاجتماع المثمر والمهم الذي عقد في مقر النادي الأهلي أول من أمس، بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إلى جانب رئيسي الفيصلي والوحدات.