“السبات الكروي” يرفع نسبة شكاوى اللاعبين ضد الأندية

خالد الخطاطبة – دفعت فترة السبات الكروي التي تعيشها الكرة الأردنية حاليا، عددا كبيرا من لاعبي أندية المحترفين والمدربين، لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، من الموسم الكروي الماضي.

ووصل لاعبون ومدربون إلى قناعة تامة، أنهم لن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، إلا برفع شكاوى ضد الأندية في ظل مماطلة الإدارات، ومحاولتها التهرب من طلبات اللاعبين والمدربين الذين يبحثون عن مستحقاتهم وما أكثرها.

ويؤكد المحامي عماد حناينة، أن الفترة الحالية تعد بيئة خصبة للاعبين لتقديم شكاوى ضد الأندية، خاصة اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، ويعتزمون البحث عن فرصة لعب أخرى.

وأشار الحناينة في حديثه لـ”الغد” إلى أن اللاعبين الأن أنهوا موسما كرويا بحلوه ومره، واصطدموا الآن بموسم كروي قادم يحتاج لأشهر طويلة قبل انطلاق منافساته، الأمر الذي يدخلهم في سبات كروي طويل، وبالتالي التفرغ حاليا لطلب الحصول على رواتبهم ومقدمات عقودهم المتأخرة، رغم اصطدامهم بتهرب الأندية من الدفع أو حتى الرد على اللاعبين.

وكشف المحامي المتخصص في قضايا اللاعبين، أن هناك محترفين أجانب لعبوا في الدوري الأردني، يعتزمون التوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما أن هناك عددا كبيرا من نجوم الكرة المحلين يتجهون لتقديم شكاوي ضد أنديتهم في اتحاد كرة القدم الأردني.

وطالب الحناينة الأندية واللاعبين، بضرورة رفع درجة ثقافتهم في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود وما تتضمنه من مستحقات، حتى تعرف كل جهة حقها، وهذا أمر مهم قبل انطلاقة الموسم الكروي المقبل.

ولفت المحامي إلى أن الأندية مطالبة بالتعامل مع اللاعبين ضمن قوانين الاتحاد الدولي، حتى لا تضع نفسها في مواقف صعبها، تكلفها مبالغ مالية إضافية هي في غنى عنها.

المدرب عثمان الحسنات الذي سبق وأن حصل على حقوقه المالية المتأخرة من نادي الحسين إربد، بعد شكوى تقدم بها ضد النادي قبل حوالي موسم كروي، عاد وقدم شكوى جديدة ضد نادي السلط، للمطالبة بمستحقاته المالية التي تصل تقريبا إلى 27 ألف دينار، بعد أن اشرف على تدريب الفريق في فترة من فترات الموسم الكروي الأخير 2022.

وأشار الحسنات إلى أنه بات خبيرا في التعاطي مع الأندية في هذا الجانب، حيث ترفض تلك الأندية الحلول التفاوضية، وتدفعك نحو تقديم شكوى، لتتكبد مبالغ مالية كبيرة كان بامكانها تقليصها لو لجأت إلى دفع المستحقات في وقتها، أو حتى الدخول في مفاوضات ودية مع المشتكي، بدلا من التوجه للقضايا.

واعتبر الحسنات أن الفترة الحالية تعتبر بيئة خصبة للاعبين لتقديم شكاوى ضد الأندية، في ظل تأخر انطلاقة الموسم الكروي المقبل 2023 الذي يحتاج لعدة أشهر بسبب عدم قدرة الاتحاد على وضع أجندة ثابتة للمنافسات، الأمر الذي أثر كثيرا على لاعبينا، خاصة الذين يرغبون في الاحتراف الخارجي.

وتمنى المدرب على الأندية أن تتعامل بشكل احترافي مع اللاعبين في الموسم المقبل، لتجنب الوقوع في فخ شكاوى اللاعبين والمدربين التي تكلف صناديق الأندية مبالغ مالية طائلة قد تطيح باستقرار تلك الأندية التي تحتاج لفكر احترافي في التعامل مع العقود.

بدوره أكد أحد نجوم الكرة المحلية (فضل عدم الإفصاح عن هويته)، عن توجهه ومجموعة من زملائه لتقديم شكاوى ضد أكثر من ناد.

وأضاف : بدأنا استشارة المحامين المتخصصين في الموضوع، بانتظار الحصول على المعلومة القانونية الدقيقة، قبل حسم مسألة تقديم شكاوى.