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السباحة الأولمبية رويندال تتدرب في مسبح أطفال بسبب كورونا – فيديو

منذ 35 دقيقة

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مدريد – لجأت السباحة الهولندية شارون فان رويندال، الحاصلة على الميدالية الذهبية في سباق المياه المفتوحة لمسافة 10 كلم في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو، للتدرب في منزلها في حوض سباحة مطاطي قطره مترين، حتى تتمكن من مواصلة المران في ظل ظروف العزل الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وبينما هي مربوطة من خصرها في شجرة، اجتهدت البطلة الأوليمبية للقيام ببعض الحركات بذراعيها في مسبح أطفال في ظل درجات حرارة منخفضة، كما يظهر في فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت البطلة الهولندية وهي ترتدي بذلة سباحة كاملة، ولم تتمكن سوى من التدرب 45 دقيقة فقط لأن “الماء كان باردا للغاية”، على حد قولها. – (إفي)

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