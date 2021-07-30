السباحة تاليتا بقلة تنهي مشاركتها في الأولمبياد

عمان – أنهت لاعبة المنتخب الوطني للسباحة تاليتا بقلة مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد أن خاضت مساء اليوم الجمعة سباق 50 متراً سباحة حرة.

وفي مشاركتها الأولمبية الثالثة، حلت تاليتا بقلة في المركز الخامس بمجموعتها ضمن التصفية التأهيلية حيث سجلت زمناً قدره (26:49) ثانية دون أن تتمكن من التأهل إلى الدور المقبل.

وبذلك يكون منتخبنا الوطني للسباحة قد أنهى مشاركته في أولمبياد طوكيو حيث مثل الأردن في هذه الدورة كل من عمرو الور (100 و200 متر صدر) وتاليتا بقلة (50 متر حرة).-(بترا)