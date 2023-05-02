“السباحة” يصدر تعليمات البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للفئات

خالد تيسير العميري

عمان – أصدر اتحاد السباحة، تعليمات البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للفئات العمرية على مسبح (25م)، والتي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 20 أيار (مايو) الحالي، على أربعة مسابح، وهي: النادي الأرثوذكسي ومدينة الحسن (إربد) والأكاديمية الدولية (عمان) ومجمع الأمير رعد.

ويغلق باب التسجيل يوم الأحد 14 من الشهر الحالي، للبطولة الشتوية الأخيرة التي تقام خلال العام الحالي، والتي تتضمن سباقات فئات: (50م) فراشة وظهر وحرة وصدر، (100م) حرة ومتنوع وصدر وظهر، (200م) صدر ومتنوع وظهر وحرة وفراشة، (400م) حرة ومتنوع، (800م) حرة، (1500م) حرة.

وتعتمد جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت اليدوي، على أن يتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية باستخدام ثلاث ساعات لغايات اعتماد الرقم، فيما يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة (نهائي بالزمن).

ويحق لكل سباح المشاركة في 5 سباقات فقط من الفئات العمرية، على أن يسبح بفئته العمرية، في البطولة التي تشرف على إدارتها لجنة حكام مركزية.

وطبقا لتعليمات البطولة، يتوجب على السباح التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، ويفقد حقه في المشاركة كل من يتخلف عن ذلك، كما يسمح للسباح بتقديم الاعتراض إلى اللجنة المشرفة خلال فترة 30 دقيقة من نهاية السباق، مرفقا بمبلغ 50 دينارا، ويرد المبلغ في حالة صحة الاعتراض، علما بأن الكاميرات بمختلف أنواعها لا تعد أداة لتوثيق الاعتراض.

وسيتم اعتماد فحص المنشطات في البطولة بطريقة عشوائية، إلى جانب اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، مع تطبيق اللائحة الداخلية للاتحاد، حيث سيتم اعتماد نتائج البطولة لاختيار عناصر المنتخب الوطني للموسم الحالي 2023.