“السباحة” يصدر تعليمات بطولته الشتوية المفتوحة للفئات

خالد تيسير العميري



عمان- أعلن اتحاد السباحة، عن تنظيم البطولة الشتوية المفتوحة الثالثة للفئات على مسبح (25م)، التي تقام على مسبحي الأكاديمية الدولية- عمان وكنغز أكاديمي خلال الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتتضمن البطولة سباقات؛ (50م) حرة وصدر وفراشة وظهر، (100م و200م) فراشة وحرة وصدر ومتنوع، (400م) حرة ومتنوع، و(800م) حرة للذكور والإناث.

وتشرف على البطولة لجنة حكام مركزية، على أن تعتمد جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت اليدوي، ويتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية باستخدام ثلاث ساعات لغايات اعتماد الرقم، كما يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة (نهائي بالزمن) خلال البطولة.

ويتوجب على السباح أو السباحة التواجد في المكان المخصص عند مُعد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، على أن يفقد من يتخلف عن ذلك حقه بالمشاركة في السباق، كما يتم تقديم الاعتراض خلال 30 دقيقة من قبل السباح بعد انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة على البطولة، مرفقا 50 دينارا، ويرد المبلغ في حالة صحة الاعتراض، علما أن الكاميرات بأنواعها لا تعد أداة توثيق اعتراض.

وسيتم اعتماد فحص المنشطات في البطولة، علما أنه سيتم اختيار عينات عشوائية، إلى جانب اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة “فينا ” فيما يتعلق بالشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، وبخلاف ذلك يتم تطبيق القانون الدولي للسباحة واللائحة الداخلية لاتحاد السباحة.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتائج البطولة لاختيار عناصر المنتخب الوطني للموسم 2023، في الوقت الذي يحق فيه للسباحين التقدم بطلب تحطيم رقم أردني للسباقات القصيرة فقط (50م، 100م، 200م).