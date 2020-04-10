السبت.. أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا

عمان -الغد – تبقى درجات الحرارة، نهار السبت، أقل من المعدلات الاعيتادية بحدود 6-8 درجات مئوية، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً في المناطق الجبلية، حسب موقع طقس العرب.

وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة لفترات وجيزة، لا سيّما في المنطقة الشمالية، كما يُحتمل امتداد بعض الزخات المطرية صوب مرتفعات الكرك والطفيلة ومناطق البادية الشرقية.

وفيما تكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً في اغلب المناطقي، وبشكل لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه، في حين

يتوقع تشكّل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في مناطق السهول الشرقية والطرق الصحراوية النافذة.

وحذر الموقع من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق والطرق الصحراوية نتيجة الغبار والأتربة المثارة عصراً بفعل نشاط الرياح.