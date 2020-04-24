السبت.. انخفاض كبير على درجات الحرارة وتوقع أمطار

عمان-الغد- يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، نهار السبت، لتُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً بوجهٍ عام فوق المناطق الجبلية، ومُتقلباً بين غائم جزئي إلى غائم مع احتمال لهطل زخات من الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”.

أما الرياح، فتكون غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، خاصة الشرقية منها، وفي خليج العقبة، تكون شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 22 درجة مئوية.

وحذر “طقس العرب”، من تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار، ومن فرق الحرارة مُقارنة بالأيام الماضية.

ليلاً، يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً ورطباً، وتبقى الفرصة مُهياة لهطل زخات من الأمطار في شمال المملكة، والرياح تكون غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وتبقى مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

أما غدا نهارا، فترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة بوجهٍ عام في العديد من المناطق، في حين يُتوقع أن يكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات كبيرة من السحب المنخفض ويوجد فرصة لهطل زخات من الأمطار في المناطق الشمالية.