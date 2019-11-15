السبت.. طقس بارد وأمطار رعدية غزيرة

عمان-الغد- تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت بشكل واضح لتصبح اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 1-3 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغير مستقر، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتهطل زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة أحياناً وقد يصحبها تساقُط البَرَد محلياً، قد تتشكل بسببها السيول في بعض المناطق، وفي شرق المملكة، يستمر تأثرها بعواصف رعدية قوية تترافق مع هطول الأمطار الغزيرة مع استمرار التنبيه من تشكل السيول الجارفة وحدوث الانزلاقات على الطرق بسبب زخات البرد الكثيفة أحياناً.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا بين شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

وحذر “طقس العرب” من حدوث العواصف الرعدية واحتمال تشكل السيول في بعض المناطق، داعيا إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا الى بارد، وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات أمطار رعدية في مُختلف المناطق مع ساعات المساء الأولى، في حين يستمر تشكل السحب الرعدية ليلا في أجزاء من مناطق البادية، مع فرصة لهُطول زخات أمطار رعدية في تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تزيد من الاحساس بالأجواء الباردة.

ونهار غد الأحد تستمر درجات الحرارة منخفضة اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيا في مُختلف المناطق، مع هبوب رياح شرقية تزيد من الاحساس بالبرودة.

ويكون الطقس غائما جزئيا في أجزاء من مناطق البادية الجنوبية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة محلية في تلك المناطق، وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية فوق الجبال، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.

ونبه “طقس العرب” من احتمال تدني مدى الرؤية في بعض المناطق بسبب نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت مقارنة بالأيام الماضية، وتسود أجواء باردة في مُختلف المناطق، وتلامس الصفر المئوي في أجزاء من البادية الشرقية.

وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت، وتكون مثيرة للغبار.