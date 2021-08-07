السبت.. طقس صيفي حار إلى حار جدا

عمان-الغد- تكون درجات الحرارة السبت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في الاغوار الشمالية والبادية، ولاهباً في الأغوار الوسطى والجنوبية والبحر الميت والعقبة، حيث تصل درجات الحرارة الى حوالي 45 درجة مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

ونصح “طقس العرب” بعدم التعرض طويلا لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل وعدم ترك المُعقمات في المركبات.

وفي ساعات الليل تنخفض قليلاً درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ونهار غد الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

و يكون الطقس حاراً في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الاغوار الشمالية و البادية، ويكون لاهباً في مناطق الأغوار الوسطى و الجنوبية والعقبة.

وتكون الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات قد تكون مثيرة للغبار، و في خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.