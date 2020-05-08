السبت.. طقس مغبر وبارد وتوقع زخات رعدية من الأمطار

عمان-الغد- يطرأ انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة، نهار اليوم، مُقارنة بيوم أمس، وتعود مرة أخرى لتُصبح أقل بكثير مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، وفق ما ذكر موقع “طقس العرب”. ويكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت في أجزاء من المملكة وخاصة مناطق البادية، وتتكاثر تدريجياً كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة وتنشط سرعة الرياح بشكل لافت ويتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً بوجهٍ عام، وتتهيا الفرصة تدريجياً لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الشرقية قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع تساقط لزخات من البَرَد.

وحذر “طقس العرب” من خطر تشكل السيول وجريان الأودية في نطاقات جغرافية ضيقة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة بسبب غزارة الأمطار، ومن شدة سرعة الرياح خاصة في المناطق الشرقية، ومن الموجات الغبارية الكثيفة وأثرها على ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء أو تسببها بتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية.