عمان- قرر وزير الصحة الدكتور غازي الزبن اعتبار يوم السبت من كل اسبوع عطلة لمستشفيات الوزارة منذ مطلع العام المقبل. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الزرعي، إن مستشفيات الوزارة اتخذت الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، وتم ترحيل مواعيد المرضى التي كانت مقررة ايام السبت منذ وقت مبكر إلى مواعيد أخرى خلال ايام الدوام الرسمي. وأضاف ان تعطيل المستشفيات يوم السبت لن يؤثر على المرضى والمراجعين لا سيما ان ساعات الدوام الرسمي ستمتد إلى الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى ان الوزارة فعلت دوام العيادات المسائية التي تستمر باستقبال المرضى حتى الساعة الخامسة في أيام الدوام الرسمي. واكد ان أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة ستستقبل المرضى في الحالات الطارئة على مدى 24 ساعة. وأوعز الوزير إلى ادارة المستشفيات توفير الإعداد الكافية من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية بشكل كاف خلال عطلة يومي الجمعة والسبت، لاستمرار تقديم الخدمة للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء بالمستشفيات. ونوه الأزرعي بأن عطلة يومي الجمعة والسبت تمنح الكوادر العاملة في المستشفيات فترة اجازة ليستعيدوا نشاطهم للعودة للعمل بهمة اكبر وقضاء احتياجاتهم المختلفة خلال يومي العطلة. واضح ان المراكز الصحية تستقبل المرضى والمراجعين يوم السبت كما هو معمول به حاليا. –(بترا)