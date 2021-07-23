السبت.. فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار

عمان-الغد- يُتوقع بمشيئة الله ان يتعمق تأثير التيارات الهوائية الغربية الرطبة المُندفعة من البحر الأبيض المتوسط، بحيث توالي درجات الحرارة المزيد من الانخفاض نهار يوم السبت، لتكون اقل من مُعدلاتها بعِدة درجات، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في المرتفعات الجبلية والمدن الرئيسية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت ومناطق البادية، بحسب موقع طقس العرب.

وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُتوسطة ومُنخفضة، ويكون الطقس غائماً جزئياً فوق بعض المناطق لاسيما في المناطق الشمالية، وتوجد إحتمالية لهطول زخات من الأمطار فوق اجزاء محدودة من المملكة لاسيما فترة مابعد الظهر، خاصة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، وقد تصحب الأمطار بالرعد في حال حدوثها، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط على فترات وتصحب بهبات قوية تتسبب بإثارة الأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

طقس لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً

تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل وتتلاشى فرص هطول الأمطار، ويكون الطقس لطيفاً إلى مائلاً للبرودة بوجهٍ عام، ويستدعي ارتداء معطف خفيف في ساعات الليل المُتأخرة خصوصاً لسكان المرتفعات الجبلية، مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة، وظهور الغيوم المُنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق بعض المناطق، لاسيما الشرقية منها.