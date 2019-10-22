السبول رئيساً لهيئة الادارة في الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة

عمان- الغد- انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.

وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية افي عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.

وتتكون الجمعية اليوم من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية”.

كما تأسس الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية في الأردن في نفس العام لتحقيق ذات الغايات ويضم في عضويته ١٢ شركة منتجة للأدوية في الأردن.