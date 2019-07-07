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السبّاح فيلبس: أروي قصّتي مع الاكتئاب لإنقاذ حياة الآخرين!

منذ ساعة واحدة

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ساو باولو – أبرز السبّاح الأميركي مايكل فيلبس أنه قرر عقب اعتزاله في العام 2016 رواية معاناته من الإكتئاب خلال مراحل مختلفة من حياته، بهدف مساعدة آخرين أو حتى إنقاذ حياتهم.

وفي مؤتمر صحفي بفعالية أقيمت في مدينة “ساو باولو” البرازيلية، قال السباح الأسطوري الفائز بـ23 ميدالية أولمبية ذهبية: “أشاطر الناس قصتي في محاولة لإنقاذ حياة البعض”.

وتابع: “في العام 2014 ، مرّت علي لحظات فقدت فيها الرغبة في الحياة، أشارك تجربتي لأقول لمن عانوا نفس التجربة أنهم ليسوا وحدهم”.

وأكد السباح – الذي انهى مسيرته الإحترافية عقب أولمبياد ريو 2016 – أن سر نجاحه كان عدم الإستسلام في لحظات لم يثق فيها الآخرون في قدراته ، مضيفا أنه يحاول الآن البعث بهذه الرسالة للأجيال الجديدة.

وختم حديثه بالقول : “طوال مسيرتي هناك أشخاص شككوا فيما أفعل وشككوا في قدراتي وكان هذا دافعا محفزا لي، حين أنظر ورائي أرى الأهداف التي كانت لدي وهذا جعل نجاحي ممكنا”. (إفي)

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