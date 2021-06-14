السجن عام لشخصين احتالا على مواطن بـ 16 ألف دينار

عمَّان- قررت محكمة صُلح جزاء عمَّان، إدانة شخصين بتهمة الاحتيال على مواطن بقيمة وصلت الى 16 ألف دينار بإعطائه رخص مهن مزورة على أنَّها صادرة من أمانة عمَّان الكبرى.

وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، اليوم الاثنين، الحكم بحبس المتَّهمَين لمدة عام واحد وغرامة مالية تبلغ 200 دينار لكل منهما، والزامهما بإعادة المبلغ للمواطن كاملًا.

وأسندت المحكمة للمتهمين تهمة الاحتيال بالاشتراك على مواطن، وقدَّم المواطن شكوى بالاحتيال وقدمت أمانة عمَّان الكبرى شكوى الحق العام واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى ستة شهود.بترا