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السجن من 4 إلى 6 أشهر لمطلقي عيارات نارية

منذ ساعتين

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عمان – الغد- أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، حكما بحبس مطلق عيارات نارية في الهواء من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته، مدة 6 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وجرم التهديد بواسطة سلاح ناري، وجرم إقلاق الراحة العامة.

وكان المشتكى عليه قد أقدم خلال حفل زفاف كان يحضره، بسحب سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته من نوع “بمبكشن” باتجاه المُشتكي، إلا أن المتواجدين قاموا برفع يديه للأعلى، ما أدى إلى خروج الطلقة النارية بالهواء، وأن فعل المشتكى عليه أدى إلى إقلاق الراحة العامة، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليه إلى المحكمة.

كما أصدرت المحكمة في قضية منفصلة، حكما يقضي بحبس مشتكى عليه مدة 4 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وجرم إقلاق الراحة العامة.

وعلى الصعيد ذاته، أصدرت محكمة صلح جزاء جرش، حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 4 أشهر، بعد إدانته بجرم حمل وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص من نوع “مسدس وبمبكشن”.

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