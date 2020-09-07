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السجن 124 عاما لـ 8 مدانين بقتل خاشقجي

منذ ساعة واحدة
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

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الرياض- أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الاثنين، أحكاما نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن “المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية”.

وبين أن “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”.

وأضاف المتحدث أن “هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية”.

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