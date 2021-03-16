السجن 5 سنوات لموظف في أمانة عمان على خلفية تزويره أوراق رسمية

عمان- الغد- قررت محكمة جنايات عمان / الهيئة المختصة بالنظر في القضايا المحالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، الحكم على موظف في امانة عمان الكبرى / منطقة بدر بالحبس لمدة خمسة سنوات على خلفية قيامه بتزوير اوراق رسمية .

واسندت المحكمة برئاسة هيئة القاضي عمر العذاربة وعضوية القاضي محمد الطراونة ، للمتهم تمهمة جناية التزوير في اوراق رسمية ، لغايات اصدار رخص مهن بطريقة مخالفة للقانون .