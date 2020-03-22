السدود تخزن 63% خلال المنخفض

إيمان الفارس

عمان – بلغ مجموع كميات المياه المخزنة في كافة سدود المملكة الرئيسية، نحو 213 مليون متر مكعب حتى صباح الأحد، وذلك إثر الهطولات المطرية وتساقط الثلوج الناجمين عن تأثر مختلف مناطق الأردن بمنخفضين جويين متتاليين.

وقال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، في تصريحات لـ “الغد”، إن حجم التخزين المائي في كافة سدود المملكة، وصل إلى ما نسبته 63% من إجمالي سعتها التخزينية البالغة حوالي 336.4 مليونا، وذلك حتى صباح الأحد.

وما تزال وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن تعوّل على الأيام المتبقية من الموسم الشتوي الحالي الذي شارف على الانتهاء، بتعزيز مخازين السدود بكميات مياه إضافية، سيما وأن الطلب على المياه يشهد ضغطا شديدا خلال الوقت الراهن في مختلف مناطق المملكة، عقب فرض حظر التجول وتعليق العمل في القطاعين والخاص، إضافة لإغلاق المدارس.

وشهد الموسم المطري الحالي 2019-2020 امتلاء كاملا، في كل من سدود وادي شعيب، والوالة، والملك طلال، والكفرين، والموجب ووصولهم لكامل سعتهم التخزينية الاستيعابية، إضافة لتحذيرات من فيضان سد كفرنجة / عجلون للمرة الأولى في تاريخه.

وحذرت وزارة المياه والري، في بيان صحافي، من احتمالية فيضان سد كفرنجة / عجلون خلال الساعات القليلة المقبلة، من الآن باتجاه وادي كفرنجة، مبينة أن كوادرها اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة للتعامل مع الأمر.

ودعا سلامة بهذا الخصوص، المواطنين لضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مهيبا بالجميع أهمية متابعة مواقع وزارة المياه أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.

وحقق الموسم الشتوي الحالي 2019-2020 أداء جيدا عند مشارف نهاياته، في ظل تعديل وتعزيز مخازين معظم سدود المملكة، إثر حجم الهطولات المطرية المرتفعة وغير المتوقعة.

وانعكست المنخفضات الجوية المتتالية التي أثرت على مختلف مناطق المملكة مؤخرا، إيجابا على مخازين السدود الرئيسية، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري رائد أبو السعود الذي أعرب عن أمله أن ينعكس الموسم المطري الحالي على تحسين الواقع المائي والزراعي، سيما وان الامطار الأخيرة وفرت كميات مياه اضافية وحسنت من نوعية المياه المخزنة في السدود وتغذية المياه الجوفية.

ووصلت 5 سدود رئيسية لكامل سعتها التخزينية خلال الموسم المطري الحالي، وسط حدوث فيضانات متكررة منها، وذلك عقب مرور سنوات طويلة عانى فيها بعضها، من تدني المخازين، وتذبذب الهطولات المطرية، نتيجة انعكاسات التغيرات المناخية على العالم، ومن ضمنها الأردن.

ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار، والتي تتفاوت من منطقة لأخرى تفاوتا كبيرا، بحيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطول المطري.

وتتعرض أحيانا بعض المصادر المائية والآبار للتوقف “الاحترازي” نتيجة ارتفاع العكورة بسبب غزارة هطول الأمطار في بعض مناطق المملكة خلال فترات المنخفضات الجوية، ما يؤثر على برنامج التوزيع لعدة مناطق.

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