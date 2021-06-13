السديس: روبوت لتوزيع ماء زمزم في الحرمين الشريفين

عمان- دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، الروبوت الذكي لتوزيع مياه زمزم لزوار الحرمين الشريفين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السديس، قوله، إن “استخدام الروبوت الذكي جاء كخطوة احترازية جديدة هدفها الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ يقوم الروبوت بتقديم عبوات ماء زمزم للزوار دون تلامس وبلا أي إعاقة لحركة زوار وحجاج الحرمين”.