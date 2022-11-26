“السد”.. العنف والديكتاتورية في رمزية بصرية

إسراء الردايدة – “السد” أول فيلم روائي طويل للمخرج اللبناني علي شري، وهو فنان ومخرج أفلام مرئية من مواليد بيروت، مقيم في باريس، وهو فيلم رمزي ومبطن، يصور عامل بناء يبني، في أوقات فراغه، وحشًا طينيًا بخطاب في شمال السودان. الفيلم رمزي، لكن في بعض الأحيان تكون الرمزية غامضة مثل كدح العامل ماهر (ماهر الخير) في سد مروي الموحل.

نحن في السودان بالقرب من سد مروي. يعمل ماهر في مصنع من الطوب تغذيه مياه النيل. كل ليلة، يمشي سراً في الصحراء لبناء وحش طين غامض. وبينما يطالب الشعب السوداني بالحرية، فإن عمله ينبض بالحياة ببطء.

الفيلم عرض في المسابقة الرسمية للدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونال جائزة أحسن ممثل: مناصفة بين الممثل ماهر الخير، عن فيلم “السد”، من إخراج علي شري، والممثل محمود بكري، عن فيلم “علَم”، من إخراج فراس خوري، ما يفعله هذا العامل يذكر بالحرب الأهلية اللبنانية، يسعى علي شري، بين السينما والفن المعاصر، إلى انعكاس يبتهج الهامش وغير القابل للتغلب، ولكن أيضًا الصدمة المدفونة والبقايا والندوب.

الفيلم جزء من مشروع أكبر مكرس لما يسميه شري “جغرافيا العنف” أو “مناظر العنف الطبيعية”، وهو الجزء الثالث من السلسلة التي يعمل عليها، وهي ترفع شعار “الأرض”، لكن الفيلمين الأولين كانا قصيرين وهما “القلق” و”الحفار”.

يقع سد مروي شمال الخرطوم، وهو سد كهرومائي بناه الصينيون، ووفقًا للتبرير الذي قدمته السلطات السودانية، كان من المقرر أن يكون ناقلًا للتقدم، وتوفير الكهرباء وتسهيل أعمال الري للمزارعين. ومع ذلك، قوبل المشروع بمعارضة شديدة من دعاة حماية البيئة الذين دافعوا عن إفقار الأرض، خشية الاحتفاظ بالطمي الذي يخصب ضفاف النيل، ولكن أيضًا، وبشكل أعم، من جانب المجتمع العلمي، الذي يخشى تصاعد الأمراض بسبب المياه الراكدة، ناهيك عن العواقب الاجتماعية على السكان الذين سيتعين نقلهم إلى المدن، إضافة إلى العواقب الأثرية، قد يؤدي ارتفاع المياه إلى تغيير المعالم الأثرية الواقعة في اتجاه مجرى النهر التي تشهد على تاريخ شعوب النوبة؛ حيث يجسد مشروع السد وحشية ديكتاتورية عمر البشير، رئيس السودان من 1989 إلى 2019.

كما هو الحال في جميع أعماله، يتمثل نهج شيري في فهم وجعل إدراج الأحداث السياسية والاجتماعية والجيوسياسية في سياقاتها الخاصة ملموسًا. اليوم، مروي هي بحيرة جميلة وهادئة، لكن مياهها تخفي أحداث عنف تتحدث عن الموت والدمار؛ لأن العنف الذي نتحدث عنه غير مرئي.

أراد شري، في فيلمه “السد”، أن يوضح كيف يصبح العنف غير مرئي، كيف يسكن عالمنا وكيف يصعب نقل وتقاسم ما عانينا منه. هذا يأتي من تاريخي الخاص؛ حيث إن العنف موجود، في الجثث والمناظر الطبيعية، خارج الآثار الصريحة والأطلال والجروح- الندوب المرئية.

غذت الثورة السودانية الفيلم. كان من الواضح أيضًا منذ البداية أن الفيلم سيكون له مصلحة سياسية في السد، لكن الطريقة التي سيظهر بها هذا البعد السياسي كانت غير متوقعة. تظهر في الفيلم من خلال التركيز على عمال الفناء المبني من الطوب: إنهم على دراية بما يحدث. يشاهدون على الراديو والتلفزيون، لكنهم لا يشاركون، إنهم يعيشون على هامش العالم. كان معظم أفراد الطاقم سودانيين وكانوا في عمر العمال نفسه. لقد شاركوا بشكل كبير عاطفيًا ولكن أيضًا على الشبكات الاجتماعية، في حين أن عمال البناء، وهم أيضًا سودانيون، لا يعتبرون أنفسهم مواطنين. لقد استوعبوا إلى حد كبير الشعور بالعجز السياسي. جميعهم دون سن 30؛ أي أنهم ولدوا بعد تولي البشير السلطة في العام 1989. لقد عاشوا في ظل نظام ديكتاتوري. يُظهر الفيلم أيضًا هذا التأثير على سلوكهم.

في البداية، يبدو أن الفيلم على أرض أكثر أمانًا وأكثر شيوعًا. نرى الأفارقة يعملون بجد تحت أشعة الشمس الحارقة. يعبر المناظر الطبيعية طريق مترب يتنقل بين الصخور الجميلة والآفاق الرائعة إلى ما لا نهاية. هنا، الرجال يعملون بجد. تنتشر الكاميرا بين الجثث والطوب، التي يبدو أنها واحدة. يُظهر الفيلم بالتفصيل عدد الطوب الأرضي المشكل. إنه عمل جماعي كبير، لكن لا شيء، أو لا شيء تقريبًا، يظهر أنه يعرف ما يتم تصنيعه ولماذا. تنتقل الشمس من الشرق إلى الغرب. في نهاية اليوم، يستحم الرجال في مياه النهر. في تلك المرحلة، وجه شيري انتباهه إلى رجل، ماهر. إنه على الهاتف. هذه واحدة من اللحظات النادرة التي يبدو فيها أن هذه الأرض المعزولة تتلقى إشارة. ومع ذلك، في هذا العالم الحديث والمتعولم، ما يزال تأثير الفراشة التي ترفرف بجناحيها في أماكن أخرى محسوسًا. في الإذاعة، تستحضر التقارير الإخبارية الثورات والمظاهرات ضد ديكتاتورية عمر البشير، الذي أطيح به بعد انقلاب 2019. بمجرد انتهاء المكالمة، يرفض ماهر السباحة مع زملائه ويقفز على دراجة نارية استعارها. تشبه رحلته لوحة يمكن فيها قطع كل إطار وعرضه في معرض فني. ومع ذلك، عندما يصل الفيلم إلى وجهته، يبدأ في الظهور حول مكان الإنسان في الكون وعودة السيطرة على الأرض بطبيعتها.

يظهر الفيلم كيف يدفع عمل الإنسان الطبيعة للرد. عندما يتم قمع العرض، يبدو أن الكلمات التي ينطق بها هذا الخليط الغريب من صور الكمبيوتر تتغير وتدفع ماهر إلى أخذ مصيره في يده. إنه أيضًا يريد ثورة، لكنه يريد أيضًا الهروب من عمل العبيد هذا. من دون وسائل أخرى تحت تصرفه، يبدو أن العنف هو خياره الوحيد. يقترح أن ماهر يجب أن يفتح الحظر.

يقترح أن ماهر يجب أن يفتح السد الموجود بداخله مجازيًا وجسديًا في العالم الخارجي. ومع ذلك، فإن رسالة الفيلم غامضة للغاية لدرجة أنها تترك مجالًا للعديد من التفسيرات، وهي قوة السد وضعفه.