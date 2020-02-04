السد في طريقه للتعاقد مع المكسيكي مارك فابيان

الدوحة – أعلن السد القطري وصول المكسيكي مارك فابيان الثلاثاء للانضمام الى صفوفه كمحترف خامس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “السد يتفق مع المكسيكي مارك فابيان للإنضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة كمحترف أجنبي خامس وسيخضع اللاعب الثلاثاء للفحص الطبي والإجراءات الروتينية قبل التوقيع والإعلان الرسمي”.

كان السد في طريقه للتعاقد مع العاجي جرفينيو مهاجم بارما الايطالي الجمعة الماضي في الساعات الاخيرة من الانتقالات الشتوية بالاتحاد القطري لكنه لم يستطع تسجيله للتأخر في الاجراءات.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 3, 2020

وأكد الاسباني تشافي مدرب السد في مؤتمره الصحفي عقب الفوز على السيلية السبت الماضي: “ما سمعته من ادارة النادي انه من الصعب تسجيل اللاعب الايفواري جرفينيو في قائمة الفريق بعد غلق باب الانتقالات واذا تم تسجيله سيسجل للموسم القادم وهو لاعب مميز وسنحاول البحث عن محترف خامس خلال الفترة المقبلة على ان يكون لاعبا حرا غير مرتبط بناد”.

واكمل السد عقد محترفيه بانضمام فابيان بجانب الاسباني غابي والكوريين الجنوبيين يونغ وتنغ ونام تاي هي والجزائري بغداد بونجاح، وكان مارك فابيان (30 سنة) لاعبا بصفوف فيلادلفيا يونيون الاميركي ولعب في بداية مشواره بالمكسيك ضمن صفوف فريق غوادالاخارا المكسيكي (2007 2015) واعير الى صفوف كروز آزول (2014)، وانتقل الى اينتراخت فرانكفورت الالماني (2016-2018). (أ ف ب)