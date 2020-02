السد في طريقه للتعاقد مع المكسيكي مارك فابيان

الدوحة – أعلن السد القطري وصول المكسيكي مارك فابيان الثلاثاء للانضمام الى صفوفه كمحترف خامس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “السد يتفق مع المكسيكي مارك فابيان للإنضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة كمحترف أجنبي خامس وسيخضع اللاعب الثلاثاء للفحص الطبي والإجراءات الروتينية قبل التوقيع والإعلان الرسمي”.

كان السد في طريقه للتعاقد مع العاجي جرفينيو مهاجم بارما الايطالي الجمعة الماضي في الساعات الاخيرة من الانتقالات الشتوية بالاتحاد القطري لكنه لم يستطع تسجيله للتأخر في الاجراءات.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm

