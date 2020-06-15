السد يعلن رحيل قائده الاسباني غابي

الدوحة – اعلن السد بطل الدوري القطري رسميا اليوم الاثنين رحيل قائده الاسباني غابي بعد مشوار دام موسمين.

وذكر الحساب الرسمي للسد على تويتر “شكراً غابي على كل شيء خلال الموسمين الماضيين، كل التوفيق لك ولعائلتك في ما هو قادم وستبقى دائما جزءا من عائلة السد الكبيرة”.

وانضم غابي الى السد موسم 2018 قادما من اتلتيكو مدريد الاسباني وساهم في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي والكأس السوبر وكأس قطر، والتأهل الى نصف نهائي دوري ابطال اسيا 2019.

وذكرت تقارير صحافية اسبانية بان غابي سينضم الى الجهاز الفني لناديه السابق اتلتيكو مدريد باشراف المدرب الرئيسي الارجنتيني دييغو سيميوني، والحلول بدلا من مونو بورغوس الذي ترك منصبه مساعدا لسيميوني الشهر الماضي.

وينتظم السد في معسكر مغلق اليوم استعدادا لاستئناف الموسم، وقد خلت قائمة الفريق من اسم غابي للمباريات الخمسة المتبقية في الدوري الذي يحتل فيها السد المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وباتت حظوظه صعبة في الاحتفاظ باللقب.

ويضم السد الذي يقوده المدرب الاسباني تشافي هرنانديز، اربعة محترفين حاليا هم الجزائري بغداد بو نجاح والمكسيكي ماركو فابيان والكوريان الجنوبيان نام تاي-هي وجونغ وو-يونغ.

– (أ ف ب)