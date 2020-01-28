محمود الطراونة

عمان – قال مدير مركز صحي مطار الملكة علياء الدولي الدكتور سرحان السرحان ان العاملين وكوادر الصحة في مطار الملكة علياء الدولي فحصوا اكثر من الف مسافر خلال الايام القليلة المقبلة.

واشار الى ان الوزارة اعدت قاعة تتسع لـ400 شخص لغايات عزلهم اضافة الى طاقم الطائرة المتوجهة الى جمهورية الصين الشعبية لاعادة الطلبة الاردنيين والفلسطينيين وسيصار الى ارسالهم الى مستشفى الاوبئة في مستشفيات البشير لاجراء البروتوكول الطبي اللازم.

وتابع سيتم انزال الطائرة على مدرج خاص لغايات “الطوارئ ” ويتم التعامل معهم من خلال فريق الطوارئ والحوادث الكيميائية والفيروسات وهو فريق مدرب ومجهز .

وقال ان جميع الكوادر العاملة لديه مدربين على افضل الوسائل كما تلقوا تدريبا من قبل فريق من مستشفى الزرقاء الحكومي اضافة الى جاهزية المعدات بدلات العزل وهي من نوعين سي ودي الاولى للفحص الروتيني المستمر على مدار 24 ساعة والثانية للطواقم الطبية العاملة.

واشار الى ان الطائرة التي لم تقلع بعد سيكون على متنها طبيبان وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية المدربة حيث يتم التركيز على القادمين من الصين ومناطق شرق اسيا .

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