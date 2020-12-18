السرحان يسأل عن أسباب منعه من الحديث

أجرى رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان، اتصالا مع نائب رئيس اتحاد كرة القدم مصطفى الطباع، للسؤال عن سبب عدم منحه فرصة الحديث، خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي عقد أول من أمس.

وقال السرحان في حديثه لـ”الغد”، انه رفع يده لفترة طويلة، لطلب الحديث، دون أن يتم السماح له بذلك، الأمر الذي دفعه للتواصل مع مسؤولي الاتحاد لمعرفة السبب.

وكشف السرحان عن رغبته بالحديث في الاجتماع، للتطرق إلى مواضيع مهمة، ولكن دون أن يتم السماح له بذلك، مطالبا بايضاحات. –(أخبار النجوم)