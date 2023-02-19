السرحان: 300 موقع محجوب في الأردن

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، إن نحو 300 موقع محجوب في الأردن لعدم تصويب أوضاعها وهي مواقع متنوعة ليست إخبارية فقط والمخاطبة لحجبها جرت من هيئة الإعلام.

ولفت السرحان إلى أن دور الهيئة يبدأ من لحظة وصول مخاطبة رسمية سواء من هيئة النقل البري أو هيئة الإعلام أو غيرها من الجهات الرسمية، حيث تقوم الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات الثلاثة إضافة للشركات التي توفر النفاد لتلك التطبيقات مثل الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت لتنفيذ الحجب.

وأوضح أنه يوجد تطبيقات/مواقع مختصة بهيئة الإعلام وأخرى بهيئة النقل البري وأخرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بوزارة الاقتصاد الرقمي.

وقال السرحان، لـ”المملكة” إن هناك تطبيقات معنية بالمحتوى ترخص من هيئة الإعلام مثل المواقع الإخبارية.

وبين أن التطبيق الصيني “تيك توك” حجب لبثّه محتوى مخالفا، ومسألة الحجب لهذا التطبيق أو غيره لم تجر فقط بالأردن.

وشدد السرحان أن نحو 30 تطبيق نقل غير مرخص، محجوب حاليا، مشيرا لتغير موضوع الحجب عند ترخيص التطبيق.

وحول إمكانية الوصول للمواقع أو التطبيقات بعد حجبها من خلال VPN، قال السرحان إن عملية الحجب مستمرة وليست بالمسألة السهلة بل تحتاج إمكانيات فنية عالية، يلزم توفرها عند جميع الشركات للقيام بعملية الحجب.

“جرى استخدام الذكاء الاصطناعي على تطبيق نقل ونجح حجبه بنسبة 100%”، وفق السرحان.