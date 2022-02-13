السرعة.. هي الفرق الأكبر بين آيفون 13 وهواتف سامسونغ الجديدة

أعلنت شركة سامسونغ يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتفها الجديدة في الفعالية السنوية التي تقام في الربع الأول من العام.

وكشفت فيها عن هواتف Galaxy S22 التي تعتبر من بين أسرع هواتف أندرويد على الإطلاق.

ولكن سرعان ما بدأت المقارنات بين هذه الهواتف من جهة، وهواتف آيفون 13 من جهة أخرى.

وقال موقع Mac Rumors إن هواتف آيفون ما تزال الأسرع في العالم بفارق معتبر حسب اختبار أجرته مجلة PCMag التقنية.

وبلغت نقاط السرعة التي أحرزها هاتف Galaxy S22 Ultra الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكم 3433 نقطة.

بينما حقق هاتف آيفون 13 برو ماكس 4647 بمعالجه A15 Bionic المنتج لشركة أبل. ويعني هذا أن آيفون 13 برو ماكس أسرع بنسبة 35% من نظيره S22 Ultra.

وتعمل هواتف سامسونغ الجديدة بمعالجين، فبينما زودت الشركة الهواتف المبيعة في الولايات المتحدة بمعالجات كوالكم.

فيما تعمل الهواتف المبيعة في مناطق أخرى مثل أوروبا بمعالجات Exynos 2200 الخاصة بالشركة الكورية.

وبينت المقارنة أن هواتف آيفون 13 حققت فروقات معتبرة في سرعات أعلى من الهواتف التي تعمل بمعالج Exynos 2200 أيضاً.

وأجرت المجلة المذكورة مقارنة لأداء سرعة التعلم الآلي في الهواتف، وحقق آيفون 13 برو ماكس 948 نقطة، وهي أكثر من ضعف النقاط التي حققها S22 Ultra البالغة 448.

ويضم معالج A15 الذي يشغل هواتف آيفون 13 محركاً قادراً على إجراء 15.8 تريليون عملية في الثانية لمهام التعلم الآلي، مثل معالجة المساعد سيري على الجهاز.

وستسعى أبل إلى توسيع الفارق في الأداء والسرعة عن بقية الأجهزة والشركات المنافسة هذا العام من خلال معالج أسرع، وهو A16، الذي يتوقع أن يشغل سلسلة هواتف آيفون 14.