السرية في الطب النفسي.. وهل كل مراجع “مجنون”؟

مبدأ السرية هو قاعدة أخلاقية إلزامية لنشاط الطبيب النفسي، ويعني استحالة الكشف عن المعلومات التي يتم الحصول عليها من قبل المريض. ومع ذلك يمكن أن تكسر السرية المهنية في حالات محصورة جداً.

يسلط برنامج “الغد دكتورز” الضوء على مفهوم السرية بين الطبيب النفسي والمراجع، ويجيب الدكتور علاء زايد، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، عن السؤال الأكثر شيوعاً بين الناس: هل كل من يرتاد العيادة النفسية يعامل معاملة “المجنون”؟

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى النفسيين للطبيب.