السر الياباني لحياة طويلة وسعيدة

عمان – ما السبب وراء استيقاظنا في الصباح؟ ما الذي يعطي القيمة لحياتنا؟ ما الذي يجعل حياتنا تستحق أن نعيشها؟ وما الإيكيجاي الذي يخصنا؟

“الإيكيجاي” مفهوم ياباني يعني ببساطة “سبب الوجود”، وترجم إلى الإنجليزية على أنه “الشيء الذي تعيش من أجله”. تشير الأبحاث إلى أن وجود غايات أو أهداف لنا من شأنها أن تطيل حياتنا وتثريها، كما يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض ألزهايمر والاكتئاب. وقد ثبت أن تقليل التوتر الناتج عن ذلك يساعد في تحسين نوعية نومنا. ولكل الأشخاص إيكيجاي خاص بهم.

نشأ هذا المفهوم في أوكيناوا، وهي جزيرة نائية تقع في جنوب غرب اليابان، في المنطقة الشهيرة المعروفة باسم المنطقة الزرقاء. وتتميز هذه الجزيرة بأن من يسكنها عدد كبير من المعمرين (الأشخاص الذين عاشوا أو تجاوزوا سن 100 عام). يحمل سكان هذه الجزيرة سر طول العمر والحيوية ولديهم حياة سعيدة وهادفة. ففي أوكيناوا، إيكيجاي هو أحد التقاليد والثقافات الشهيرة والبارزة. سكان الجزيرة لديهم أهداف وغايات واضحة تجاه مسؤولياتهم حتى بعد عمر المائة. وفي لغة أوكيناوا، كلمة “التقاعد” غير موجودة.

ولا يرتبط مفهوم الهدف والغاية بالوضع المالي للفرد أو بالنجاح الذي يكسبه المرء في الحياة، بل يرتبط بهدفه الخاص، فحتى لو شعر الشخص أن الواقع تعيس وصادم، لكنه مع ذلك يملك غاية في عقله. إن اكتشاف أهدافنا أو غاياتنا في الحياة سيساعد على الإنجاز والسعادة والتوازن.

ما مفهوم إيكيجاي وكيف

يمكننا أن نجده في حياتنا؟

يعرف هذا المفهوم على أنه التقاء أربع محطات في حياتنا:

ما نحب (الشغف). ما نحن جيدون به (الرسالة). ما يحتاجه العالم (المهمة). ما يمكننا الحصول عليه من المكافآت (المهنة).

وللعثور على هدفنا الشخصي، لنسأل أنفسنا:

ماذا نحب وما الذي نجيده؟.. ماذا يحتاج العالم؟، ما الذي يمكنني أن أتقاضاه أو ما مكافأتي في الوقت الحالي أو في المستقبل؟

لنفكر في كل سؤال ولنأخذ وقتنا أثناء كتابة إجاباتنا.

9 قواعد يمكن أن تساعدنا

في العثور على الإيكيجاي: المحافظة على نشاطنا. ترك الاستعجال وراءنا واتباع وتيرة حياة أبطأ. تناول الطعام لغاية الشعور بالإشباع بنسبة 80 %. إحاطة أنفسنا بأصدقاء جيدين. اللياقة من خلال التمارين اليومية اللطيفة. الابتسامة والتعبير عن شكرنا للأشخاص من حولنا. التواصل مع الطبيعة. الامتنان لأي شيء يبهج يومنا ويجعلنا نشعر أننا على قيد الحياة. عيش اللحظة ومتابعة خططنا الخاصة لتحقيق الأهداف.

وتكمن تحديات الملايين من الناس في أنهم يتوقفون عن الشعور بالفضول لتجربة أشياء جديدة بسبب المسؤوليات وسقوطهم في فخ الروتين. ويبدأ إحساسهم بالفضول يتلاشى، وكنتيجة لذلك يواصلون حياتهم اليومية بلا هدف ولا شغف ولا معنى. لكن يمكننا تغيير ذلك والبدء في البحث عن المعنى فيما نفعله يوميًا. لنتبع شغفنا لأنه يدلنا على الطريق.

ما الشيء الوحيد والبسيط الذي يمكن أن نفعله اليوم والذي سيكون تعبيراً عن هدفنا الخاص بنا؟ لنفكر في الأمر ونحققه!