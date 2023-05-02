السطري مرشح للتدريب في الحسين.. “الكاس” تؤجل قضية شرارة.. أندية “الأولى” تجتمع غدا

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السطري مرشح للحسين بعد مغادرة دبا الفجيرة

بات مدرب حراس المرمى أكرم السطري، مرشحا للعمل مدربا لحراس مرمى فريق الحسين إربد لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وانهى السطري أخيرا عمله مدربا للحراس في نادي دبا الفجيرة الإماراتي، بانتظار تحديد وجهته المقبلة المتوقع أن تكون الحسين إربد.

وأعلن مدرب الحراس عمر دويكات الذي أشرف على تدريب حراس مرمى الحسين خلال المرحلة الماضية، عن انتهاء مهمته مع النادي، ما يعزز من إمكانية تعيين السطري قريبا في النادي.

“الكاس” تؤجل البت بقضية “شرارة”

قررت محكمة التحكيم الدولية “الكاس”، تأجيل البت في القضية التي سبق وأن رفعها نادي الرمثا، ضد لاعبه السابق محمد أبو زريق “شرارة”، وضد النادي الأهلي الليبي.

وقال المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن شرارة والأهلي الليبي، أن القضية كان يفترض أن يتم البت فيها الشهر الحالي، قبل أن أتسلم أول من أمس، إشعارا من محكمة الكاس بتأجيل الحكم في القرار حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وسبق لمحكمة التحكيم الدولية، وأن أجلت البت في القرار أكثر من مرة.

وكان الرمثا اشتكى شرارة والنادي الأهلي، على خلفية احتراف اللاعب في الفريق الليبي.

رؤساء أندية الأولى يجتمعون غدا في اتحاد الرمثا

ينتظر أن يعقد رؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، اجتماعا عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس، في مقر نادي اتحاد الرمثا، وذلك لبحث أوضاع الأندية ومطالبها التي سيتم رفعها إلى اتحاد الكرة.

ومن أبرز مطالب أندية الأولى، اشراكها في جوائز بطولة الكأس، بدلا من توزيع هذه الجوائز لأندية المحترفين فقط، على اعتبار أن هذه الرعاية جاءت لبطولة الكأس، ولا بد من شمولها لجميع المشاركين في هذه البطولة، وأندية الدرجة الأولى تشارك في هذه الفعالية.

كما ستبحث أندية الأولى، التفاصيل التنظيمية والملاعب التي تقام عليها مباريات الدرجة الأولى، وغيرها من التفاصيل المالية والأمور الأخرى التي تهم الأندية.

كوليبالي والهادي سالم ينخرطان بتدريبات الرمثا.. والخطيب منسقا إعلاميا

انخرط المحترفان السنغاليان كوليبالي والهادي سالم، في تدريبات فريق الرمثا لكرة القدم اعتبارا من يوم أمس، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.

المحترفان اللذان وصلا إلى الأردن قبل ثلاثة أيام، باشرا التدريبات مع الفريق أمس، بانتظار ظهورهما في مباريات الدرع.

الرمثا أيضا استعاد خدمات لاعبه المصاب إبراهيم الخب، الذي التحق بالتدريبات الجماعية.

ويخوض فريق الرمثا مباراة ودية يوم غد الخميس مع فريق مغير السرحان، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

إلى ذلك قررت إدارة نادي الرمثا تعيين علي الخطيب منسقا إعلاميا لفريق الكرة، خلال الموسم الكروي المقبل، في ظل خبراته في هذا المجال.

إعادة اختبار السرعة لحكم معروف

أعادت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختبار السرعة لحكم محلي معروف، بعد أن فشل هذا الحكم في اختبار السرعة الأول.

الحكم خاض تمرين السرعة، حيث فشل في تحقيق الرقم المطلوب، الأمر الذي دفع القائمين على الاختبار لاعتبار الحكم مخفقا في الاختبار، وبالتالي عدم اكمال الاختبارات، وتأجيلها إلى وقت لاحق.

دائرة الحكام فضلت عدم الموافقة على تنسيب لجنة الاختبار، واقترحت إعادة فحص السرعة للحكم في نفس اليوم، وهو ما حدث، ليتمكن الحكم من اجتياز الاختبار بنجاح، وبالتالي استكمال متطلبات النجاح.

هذه الحادثة أثارت حفيظة البعض، ليتم نقل ما حدث عبر “الواتساب” لمسؤول كبير في اتحاد الكرة.

أندية الدرجة الثانية تجتمع السبت

تداعت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، لعقد اجتماع يوم السبت المقبل، في مقر نقابه المقاولين والانشاءات فرع اربد، لبحث العديد من المواضيع التي تهم تلك الأندية.

وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي في تصريح لـ”الغد” أن اجتماع يوم السبت، يأتي بعد اجتماع الأندية الأخير الذي عقد بحضور اتحاد الكرة، في شهر رمضان الماضي. وأضاف: سيبحث الاجتماع سبل إنجاح دوري الدرجة الثانية المقبل واقتراحات الأندية بهذا الخصوص.

وقال شطناوي: أندية الثانية تطالب بزيادة الدعم المادي وإعادة جوائز المراكز التي كانت مخصصة للأندية، كما نطالب بحماية اللاعب الهاوي، من تغول الأندية الأخرى وتفريغ اللاعبين والسماح للاعبي الدرجة الثالثة المشاركة بدوري الثانية، كما توجد اقتراحات من الأندية بإعادة نظام الدوري ليصبح من مجموعة واحدة.

وأشار شطناوي إلى مقترح لإلغاء الهبوط هذا الموسم َوزيادة عدد الأندية خلال الموسم بعد القادم.

وقال: تطالب الأندية بدراسة ميزان الصعود والهبوط إذ لايعقل هبوط أربعة فرق. بالمقابل صعود ناديين فقط.

واختتم شطناوي حديثه بالتأكيد على أن أندية الثانية هي جزء من منظومة الكرة الأردنية، وهي حريصة كل الحرص على تطور كرتنا في مختلف المجالات، متمنيا أن يعمل الجميع بجد واجتهاد لما يكفل الارتقاء بمنتخباتنا وأنديتنا.

الوحدات يلتقي الدميري

ينتظر أن تكون لجنة ممثلة لنادي الوحدات، قد التقت يوم أمس، باللاعب محمد الدميري، لبحث مسألة التحاقه بتدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وشكل الوحدات لجنة للقاء الدميري، بعد الضجة التي أحدثتها الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عدم قيد الدميري مع الفريق في الموسم المقبل، بداعي معاناته من إصابة سابقة، ما دفع الجماهير للاحتجاج على هذا التوجه، أو على طريقة الاستغناء عن لاعبين كبار بطريقة لا تليق بما قدموا للنادي والمنتخبات الوطنية.

ويرى الجمهور الوحداتي أن مصلحة فريق الوحدات تتمثل في التعاقد مع لاعبين جاهزين، ولكن في حال قرر النادي عدم قيد نجم قدم الكثير للوحدات، يتوجب على الإدارة أن يكون التخلي عن النجوم بما يليق بما قدموا، من خلال تكريمهم والتخلي عن خدماتهم بطريقة احتفالية وتكريمية ترضي اللاعبين أنفسهم.

مسؤول يخاطب رئيس ناد من الكعبة

أرسل مسؤول في أحد أندية كرة القدم، رسالة مؤثرة من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، إلى رئيس أحد الأندية المحلية، يطالبه فيها بحقوقه المالية التي تم التسويف في دفعها، والتي مضى عليها فترة طويلة جدا.

المسؤول في أحد الأندية أرسل رسالة مؤثرة نجحت في تحريك مشاعر رئيس النادي الذي وعد بالاستجابة، بانتظار تجسيد ذلك على أرض الواقع.

وكان المسؤول الرياضي، قام بمساعدة رئيس النادي على استقطاب أحد اللاعبين من ناديه، من دون دفع المبلغ المطلوب، حيث وثق المسؤول بوعد رئيس النادي بدفع المستحقات في اقرب وقت، وهو ما لم يحصل، ما تسبب بحرج للمسؤول أمام زملائه في النادي.

وحاول المسؤول توسيط أكثر من شخص لاقناع رئيس النادي بالدفع، دون أن ينجح في ذلك، ما دفعه أخيرا لارسال رسال للرئيس مباشرة من أمام الكعبة واثناء تأدية مناسك العمرة، على أمل حل الموضوع.

الفاخوري يميل لمواصلة الاحتراف في السعودية

تفيد المعلومات أن حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله الفاخوري، المحترف حاليا في فريق العين السعودي، يميل لمواصلة الاحتراف في السعودية، في ظل العروض التي تلقاها أخيرا.

ووفق المعلومات فإن الفاخوري يرى أن الاستقرار المالي والفني في السعودية، أفضل بكثير من الأندية المحلية، ما يجعله يميل لمواصلة الاحتراف على العودة للعب في الأردن.

كواليس النجوم

• خسارة الفيصلي وديا أمام الرمثا بنتيجة 0-4 أول من أمس، تسببت في إثارة عدد من مشجعي الفيصلي الذين انتقدوا الجهاز الفني بسبب هذه الخسارة، فيما راح البعض من الجماهير بالدفاع عن المدربين واعتبار أن هذه الخسارة الودية لا تعكس واقع الفريق، ولا يجوز محاسبة مدرب على مباراة ودية.

• عدد من نجوم كرة القدم، كشفوا عن توقهم لمتابعة المنتخب الوطني لكرة السلة، وهو يواجهة المنتخب الأميركي في مونديال السلة الذي ينطلق يوم 25 آب (أغسطس) المقبل.. النجوم أكدوا أن مواجهة المنتخب الأميركي تعد بحد ذاتها مونديالا وإنجازا، متمنيا استثمار هذه المباراة في الترويج للأردن سياحيا.

• فريق شباب الخليل الفلسطيني لكرة القدم، جدد عقد المدير الفني الأردني رائد عساف، رغم اعتراض عدد من المحبين للنادي، كون عساف لم ينجح في حصد الدوري الفلسطيني في الموسم الماضي مع فريق شباب الخليل.

• ينتظر أن يشهد مقر اتحاد كرة القدم اليوم، اجراء قرعة دوري المحترفات للموسم الكروي المقبل.. الدوري يشارك فيه 6 فرق.

• فريقا الحسين إربد تحت سن 15 وعمان اف سي، يشاركان في بطولة النخبة الدولية للأكاديميات والأندية التي تقام في دبي

• توقعات بأن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا، لمناقشة العديد من التفاصيل المتعلقة بالموسم الكروي الجديد، وعقود مدربي منتخبات وطنية، وتعديلات “فيفا” بشأن تسجيل اللاعبين وغيرها من المواضيع.. الاجتماع ربما يعقد اليوم.

• المتابعون لشأن الكرة النسوية في الأردن، بدأوا يلتفتون إلى الخطوات المتسارعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير الكرة النسوية والتي تسير بخطى ثابتة وممنهجة، وقد دفع المتابعون الأردنيون للتوقع بأن تسبق الكرة السعودية النسوية رغم حداثتها الكرة النسوية الأردنية التي تعيش حالة من التراجع الكبير والغريب، متمنين على اتحاد الكرة الأردني إعادة ترتيب الوضع الداخلي للمنتخبات والأندية النسوية.