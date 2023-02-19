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السعايدة: الحدود مزودة بأحدث التقنيات لمنع عبور أي مصادر مشعة للأردن

3:54 م2023-02-19

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أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أهمية الدور الرقابي لكوادر الهيئة العاملين على مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة.
وقال السعايدة خلال تفقده المنافذ الحدودية في محافظة العقبة، إن المنافذ الحدودية مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة للتأكد من عدم دخول أو عبور أي مصادر مشعة لأراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للأمن والأمان النووي والإشعاعي.
وبين السعايدة خلال الجولة التي رافقه فيها أعضاء مجلس المفوضين والمدراء المتخصصون، أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الأمنية والشركاء المعنيين في القطاع لتعزيز الحماية الأمنية في المنافذ الحدودية ورفع قدرات المملكة في مجال الأمن الأمان النووي.(بترا)

3:54 م2023-02-19
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