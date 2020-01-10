السعايدة: مشكلة علاوة 8 صحفيين في “بترا” بطريقها إلى الحل

عمان- أكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن مشكلة علاوة ثمانية من الصحفيين في وكالة الأنباء (بترا) على وشك ان تنتهي لصالح منحهم العلاة أسوة ببقية الزملاء في الإعلام الرسمي.

وقال أن اتصالات جرت مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر مساء اليوم تعلقت بالأمر، وهي تأتي ضمن سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية لإنهاء هذه الإشكالية.

وبين السعايدة أن نظام الخدمة المدنية سيقر يوم الأحد ومن ثم سيقوم ديوان الخدمة المدنية لفتح التعليمات للتعديل بحيث يتم النص على وظيفة “مصور صحفي” بما يمنح مصوري الوكالة العلاوة المرتبطة بعضوية النقابة.