أخبار محليةالغد الاردني

السعايدة: مشكلة علاوة 8 صحفيين في “بترا” بطريقها إلى الحل

منذ 5 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة أن مشكلة علاوة ثمانية من الصحفيين في وكالة الأنباء (بترا) على وشك ان تنتهي لصالح منحهم العلاة أسوة ببقية الزملاء في الإعلام الرسمي.
وقال أن اتصالات جرت مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر مساء اليوم تعلقت بالأمر، وهي تأتي ضمن سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي عقدت خلال الفترة الماضية لإنهاء هذه الإشكالية.
وبين السعايدة أن نظام الخدمة المدنية سيقر يوم الأحد ومن ثم سيقوم ديوان الخدمة المدنية لفتح التعليمات للتعديل بحيث يتم النص على وظيفة “مصور صحفي” بما يمنح مصوري الوكالة العلاوة المرتبطة بعضوية النقابة.

مقالات ذات صلة

عالم آثار كندي سيرجع قطعة شطرنج أثرية عثر عليها في العقبة إلى الأردن

منذ ساعتين

محافظة معان تأخذ حصة الأسد من أمطار المنخفض بمعدل 135 مليون م3

منذ 3 ساعات

6 ملايين م3 جديدة تدخل السدود

منذ 3 ساعات

البحث عن “حمزة الخطيب” متواصل ويتوسع (فيديو وصور)

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock