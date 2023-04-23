السعايدة يتفقد استمرار خدمات التزود بالكهرباء في كل المناطق

تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة سير العمل بقطاع الطاقة والمعادن وإدامة عمليات الرقابة في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للتأكد من عدم دخول أو خروج أي مواد أو مصادر ملوثة إشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به.

وقال السعايدة خلال جولة ميدانية اليوم الأحد للاطلاع على واقع خدمات القطاع خلال عطلة العيد، إن الجولة تأتي لضمان الاستمرار بتقديم خدمات التزود بالتيار الكهربائي والمشتقات النفطية بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة في كافة مناطق المملكة.

وأكد على شركات القطاع ضرورة إدامة عمل مراكز الاتصال فيها لتسهيل الإبلاغ عن أي أعطال أو نقص في تزويد الخدمة.

وذكر السعايدة أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة واصل عمله خلال فترة العيد على مدار الساعة لمتابعة وضع النظام الكهربائي وتزويد المشتقات النفطية ومتابعة اتصالات واستفسارات المواطنين الواردة للمركز مع شركات القطاع المعنية، ومتابعة عمل كوادر الضابطة العدلية وكوادر الهيئة في المنافذ الحدودية وفي الميدان.

ووصف الحمل الأقصى الذي سجله النظام الكهربائي خلال فترة العيد والذي بلغ 2260 ميغاواط مساء أمس بأنه ضمن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة.

ودعا شركات القطاع للمحافظة على إدامة تزويد الخدمة، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي نقص انقطاع في تزويد الخدمة.

وقدم السعايدة باسمه وباسم أعضاء مجلس المفوضين وموظفي الهيئة والشركاء في القطاع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية والشعب الأردني، داعيا أن يعيده على الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.