السعايدة يروي لـ”الغد” تفاصيل عملية الخطف بالسلط.. ويؤكد ضبط الخاطفيْن

موفق كمال

عمان- أكد المحامي محمد منور السعايدة، الذي منع أمس جريمة اختطاف وقتل تعرض لها سائق مركبة أمس على شارع الستين في السلط، ان رجال الامن تمكنوا من القبض على شخصين في منطقة الكرامة، كانا قد اختطفا سائق سيارة سرفيس تعمل على خط جبل الحسين.

واضاف السعايدة لـ”الغد” ان المشتبه بهما باختطاف السائق، كانا قد اعتديا عليه ثم وضعاه داخل صندوق المركبة واتجها نحو شارع الـ60، مشيرا الى انه اشتبه بصندوق المركبة الذي كان يفتح ويغلق لوحده، موضحا ان سرعة المركبة كانت تصل الى 170 كيلو متر، وتمكن السعايدة من تجاوز المركبة وحاول اغلاق الطريق عليها وإيقافها.

وبحسب السعايدة، فإنه اثناء اغلاق الطريق على السرفيس، قام السائق بصدمه من الخلف، ما أدى الى انقلابها، مشيرا الى ان المشتبه بهما لاذا بالفرار بعد ان استقرت مركبتهما التي تعود في الاغلب للسائق المخطوف.

واضاف أنه لدى حضور رجال الدفاع المدني طلب منهم فتح صندوق المركبة، ليعثروا على الضحية وكان في حالة يرثى لها.