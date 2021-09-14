السعدي.. خريجة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن الفريق الفائز بمسابقة Apps UP لعام 2020

عمان- الغد- فاز تطبيق “أمان” بجائزة “MEA App of the Year” والمقدم من فريق ضم خريجةُ جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا آمال السعدي ضمن مسابقة شركة هواوي السنوية للمطوِّرين Apps UPفي عام 2020.

وهنّأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الفائزة، مشيداً بجهودها ومثابرتها وحرصها على تطوير ذاتها، مؤكداً على أن الجامعة، وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيس مجلس أمنائها، تدعم طلبتها وخريجيها وتوفر لهم البيئة الخصبة لتحقيق كل تميز.

وأضاف الرفاعي أن الجامعة تفخرُ برسالتها النبيلة في خدمة الإنسانية، والتي تكرستها في طلبتها، وأنها لا تقطع صلتها بخريجيها، وتسعى إلى دعمهم في كلّ محفل من شأنه خدمة بلدهم وتقدمه.

من جهتها أشادت السعدي، التي تحمل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب، بدور الجامعة وإدارتها في تحفيز الخريجين، وأنها لا تدخر جهداً في فتح آفاق من التواصل العالمي أمامهم.

وتضيف السعدي بأن علاقتها مستمرة مع الجامعة، كونها من الأعضاء المؤسسين لنادي خريجي الجامعة، مبينة أهمية الجائزة بالنسبة لها؛ كون منصة هواوي تضم أكثر من 4.5 مليون مطور عبر العالم.

ويذكر أن السعدي ريادية أعمال، ومستشارة تقنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهي مؤسس شركة VineTechs للحلول الرقمية، وتعمل حالياً في Mobile architect consultant لدى شركه أورانج الأردن، كما وتعكف على تأليف كتاب في مجال البلوكتشين.