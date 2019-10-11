السعدي والدلقموني يبدآن المشوار ببطولة آسيا للناشئين بالملاكمة

محمد عمّار

عمان – يستهل لاعبا منتخب الملاكمة للناشئين، أنس السعدي ويزيد الدلقموني، مشوارهما ببطولة آسيا اليوم، والتي تجري منافساتها في مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيلتقي لاعب المنتخب أنس السعدي بنزاله في الدور الثاني لوزن 57 كغم، مع الكوري الجنوبي جون فيون بارك، وفي حال فوزه فانه سيتأهل للدور ربع النهائي ومواجهة الفائز من نزال المنغولي اودسرين مايجمار والكويتي اسامة البثالي، وسيضمن الفائز الوصول للدور نصف النهائي، والتتويج بميدالية برونزية على أقل تقدير.

لاعب المنتخب يزيد الدلقموني سيظهر اليوم في منافسات وزن 75 كغم، ويشارك في هذا الوزن 9 لاعبين، حيث سيلتقي الدلقموني مع الهندي سيجار سيماروات في الدور ربع النهائي، وتأهل 7 لاعبين للدور ربع النهائي بالقرعة، وفي حال فوز الدلقموني اليوم فإنه سيواجه الكزخستاني قبيلاني مكاشولو، وفي حال فوزه سيضمن ميدالية برونزية على أقل تقدير.

نزالات يوم غد الأحد، ستبدأ بمواجهة تجمع لاعب المنتخب هاشم العلاونة الذي تأهل للدور الثاني بالقرعة (BY) في وزن 63 كغم، مع الفائز من نزال المنغولي ايبج شوليتوخ ولاعب منتخب الصين تايبه ان تشن وانغ، وفي حال فوز العلاونة فإنه سيضمن ميدالية برونزية، كما سيظهر لاعب المنتخب حمزة بني ياسين في وزن 60 كغم، وتأهل بني ياسين للدور الثاني بالقرعة (BY)، سيلتقي الفائز من نزال لاعب منتخب الصين تايبه تشن ليو مع لاعب منتخب أوزبكستان بكزود بيك مازوف، وفي حال فوز بني ياسين فإنه سيتأهل للدور نصف النهائي ويضمن ميدالية برونزية، فيما سيلتقي لاعب المنتخب في وزن فوق 80 كغم سيف الرواشدة، الذي تأهل للدور ربع النهائي بالقرعة (BY) مع الكازخستاني دار رومان، وفي حال فوزه فانه سيلاقي الفائز من نزال الأوزبكي جاخونجير زووككيروف والهندي فيشال جيوباتا، والفائز منهما سيتأهل للدور نصف النهائي مع ضمان ميدالية.