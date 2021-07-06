السعودية.. الاستراتيجية الوطنية للنقل تعزيز مكانة المملكة

الرياض – الغد – بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الأستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ نظمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤتمراً صحفياً لاستعرض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر ان الدعم لكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة؛ التي ستفتح المجال واسعا أمام تطور تنموي كبير؛ ترسّخ من خلاله المملكة العربية السعودية موقعها كمركز لوجستي عالمي، يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال ماتتضمنه هذه الاستراتيجية الطموحة من مشاريع وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وتوظيف كافة الممكنات؛ التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي وإعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.

وقال الجاسر “إن إطلاق الأستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ يجسد السير الحثيث نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة؛ وهو الامر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة لسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-فمن خلال رئاسة سموه للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية؛ حدد لنا المسار، ورفع سقف الطموح، وتابع ادق التفاصيل، كي تخرج الاستراتيجية كما يليق بمستقبل بلدنا المشرق إن شاء الله”.

وقد تخلل المؤتمر الصحفي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الابعاد التنموية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم.